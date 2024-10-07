У мережі розсекретили бойфренда Лесі Нікітюк. Фото
Схоже, інтригу навколо особистого життя телеведучої Лесі Нікітюк розкрито.
У мережі знайшли військового, який, судячи з татуювання на спині, і є коханим зірки.
Днями 36-річна Леся показалася з чоловіком, на всій спині якого набито тату. Такий самий малюнок прикрашає тіло Дмитра Бабчука, який в Instagram називає себе пенсіонером ЗСУ.
На блог військового підписана Нікітюк, і її лайки є під багатьма його фото.
Нагадаємо, торік ходили чутки, що на початку повномасштабного вторгнення від Нікітюк утік бойфренд. Але тедеведуча відповіла на це жартами у своєму стилі.
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