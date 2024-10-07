У мережі розсекретили бойфренда Лесі Нікітюк. Фото

Схоже, у Лесі роман з військовим

Схоже, інтригу навколо особистого життя телеведучої Лесі Нікітюк розкрито.

У мережі знайшли військового, який, судячи з татуювання на спині, і є коханим зірки.

Днями 36-річна Леся показалася з чоловіком, на всій спині якого набито тату. Такий самий малюнок прикрашає тіло Дмитра Бабчука, який в Instagram називає себе пенсіонером ЗСУ.

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Це фото Дмитра з його Instagram

А це фото Лесі зі сторіс, які вона виклала днями

На блог військового підписана Нікітюк, і її лайки є під багатьма його фото.

Раніше Нікітюк показувала тату на ногах свого обранця, і вони дуже схожі на тату Бабчука

Цікаво, як давно Леся приховує свого хлопця-військового

Нагадаємо, торік ходили чутки, що на початку повномасштабного вторгнення від Нікітюк утік бойфренд. Але тедеведуча відповіла на це жартами у своєму стилі.