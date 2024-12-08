"Неповага до народу Америки": у республіканців розкритикували Зеленського через його лук на зустрічі з Трампом
Після початку повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський змінив діловий стиль одягу на повсякденний з елементами мілітарі й не змінював його впродовж майже трьох років кривавого терору РФ.
У звичних речах кольору хакі, чорних светрах чи футболках, й звичайних кросівках він здійснював робочі візити у США, Британію, Канаду та приймав світових лідерів у Києві.
Втім після візиту Зеленського на відкриття Собору Паризької Богоматері та зустрічі з Дональдом Трампом його раптово почало критикувати видання New York Post, яке, зауважимо, належить близькому до республіканців та Дональда Трампа медіамагнату Руперту Мердоку. До речі він одружений із росіянкою.
Під час зустрічі Зеленський був одягнутий у чорний світшот з українським гербом, чорні штани та коричневі кросівки. Куртка президента України була у стилі мілітарі кольору хакі.
Зокрема стиль одягу українського лідера розкритикував радник Трампа Роджер Стоун та назвав це "неповагою до американського народу".
"Він не може дозволити собі костюм? Він одягнув костюм і краватку на захід Всесвітнього економічного форуму, але не може одягнути його, щоб виступити на спільній сесії Конгресу чи зустрітися з новообраним президентом Сполучених Штатів?" - йдеться у виданні.
Однак, викладачка історії одягу в Інституті мистецтв Курто в Лондоні Ребека Арнольд впевнена, що за допомогою одягу Зеленський доносить складніші повідомлення. А ще президент не одягає форму ЗСУ, таким чином даючи сигнал громадянам, що не привласнює собі славу військових.
Нагадаємо, у Парижі на відкритті Нотр-Даму Володимир Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном. Їхня розмова тривала 35 хвилин і важливих заяв не було.
Як відомо, пізніше Зеленський заявив, що всі сторони при зустрічі висловили бажання швидкого та справедливого закінчення кривавої війни в Україні.
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