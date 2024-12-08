"Неповага до народу Америки": у республіканців розкритикували Зеленського через його лук на зустрічі з Трампом

Фото Офіс Президента

Після початку повномасштабної війни в Україні президент Володимир Зеленський змінив діловий стиль одягу на повсякденний з елементами мілітарі й не змінював його впродовж майже трьох років кривавого терору РФ.

У звичних речах кольору хакі, чорних светрах чи футболках, й звичайних кросівках він здійснював робочі візити у США, Британію, Канаду та приймав світових лідерів у Києві.

Втім після візиту Зеленського на відкриття Собору Паризької Богоматері та зустрічі з Дональдом Трампом його раптово почало критикувати видання New York Post, яке, зауважимо, належить близькому до республіканців та Дональда Трампа медіамагнату Руперту Мердоку. До речі він одружений із росіянкою.

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Під час зустрічі Зеленський був одягнутий у чорний світшот з українським гербом, чорні штани та коричневі кросівки. Куртка президента України була у стилі мілітарі кольору хакі.

Ось такий вигляд мав український лідер у Парижі Фото Getty Images

Зокрема стиль одягу українського лідера розкритикував радник Трампа Роджер Стоун та назвав це "неповагою до американського народу".

"Він не може дозволити собі костюм? Він одягнув костюм і краватку на захід Всесвітнього економічного форуму, але не може одягнути його, щоб виступити на спільній сесії Конгресу чи зустрітися з новообраним президентом Сполучених Штатів?" - йдеться у виданні.

Однак, викладачка історії одягу в Інституті мистецтв Курто в Лондоні Ребека Арнольд впевнена, що за допомогою одягу Зеленський доносить складніші повідомлення. А ще президент не одягає форму ЗСУ, таким чином даючи сигнал громадянам, що не привласнює собі славу військових.

Нагадаємо, у Парижі на відкритті Нотр-Даму Володимир Зеленський зустрівся з Трампом і Макроном. Їхня розмова тривала 35 хвилин і важливих заяв не було.

Як відомо, пізніше Зеленський заявив, що всі сторони при зустрічі висловили бажання швидкого та справедливого закінчення кривавої війни в Україні.