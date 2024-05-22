"Можу розслабитися": Зеленський розповів про рідкісні зустрічі з дітьми та що допомагає йому відновити енергію

Президент Володимир Зеленський зазвичай в інтерв’ю, зі зрозумілих причин, говорить виключно на теми політики та війни.

Однак у нещодавній розмові з The New York Times він також привідкрив завісу особистого життя.

Зокрема, Зеленський зізнався, як часто йому вдається бачитися з дітьми: 11-річним Кирилом та 19-річною Олександрою, а також розповів, що, крім найрідніших, допомагає йому відновити сили.

Зустрічі з дітьми Зеленський називає "найщасливішими моментами" фото з Instagram

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Зі слів президента, зустрічі з дочкою і сином трапляються вкрай рідко. Проте їх він називає "найщасливішими моментами".

"Наприклад, я цікавлюсь у сина, що відбувається (в його житті - ред.). Він розповів, що почав вчити іспанську. Мені це дуже цікаво. Я іспанської не знаю, але чесно, єдине в чому зацікавлений – це в часі, проведеному із сином, все одно, чим він зайнятий", – сказав Зеленський.

"Саме такі моменти перезаряджають тебе, дають тобі енергії. Ці моменти – найщасливіші і саме тоді я можу розслабитися", – додав він.

Також президент зізнався, що відновити енергію йому допомагають ранкові тренування і читання.

"Чесно, будь-яку художню літературу. Читаю ввечері дві-три-чотири, максимум 10 сторінок і засинаю", – розповів Зеленський.

фото з instagram

Наприкінці розмови інтерв’юєр поцікавився, які плани у Зеленського після війни.

"Після війни і після перемоги – це різні речі. Вони можуть бути різними. Я думаю, мої плани залежать від цього. Тому, хотілося б вірити, що буде перемога. Не проста, а дуже складна. Це однозначно зрозуміло, що вона буде складною. І я б просто хотів (після перемоги - ред.) мати трохи більше часу з родиною та собакою", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська розповідала, що розчаровує її у вподобаннях сина та дочки. Вона також розповідала, що планує зробити після перемоги.