"Дуже молоді, але ж кохання - це велика сила": Білоножко оголосила про одруження онука Віталія. Фото

Марія Ткаченко 13 серпня, 13:23
Світлана Білоножко
Фото з Facebook Білоножко

Співачка Світлана Білоножко повідомила про радісну подію, яка сталася в її родині. 22-річний Віталій, онук зірки та її покійного чоловіка, співака Віталія Білоножка, одружився.

У Facebook 66-річна заслужена та народна артистка України привітала молодят та поділилася весільними фото.

"Віталій Білоножко одружився! Наш любий онук взяв в дружини прекрасну дівчинку Софійку! Дуже молоді, але ж кохання - це велика сила!", - написала щаслива бабуся.


Світлана Білоножко на весіллі онука Віталія

Світлана поділилася фото з молодятами

"Довго думала, скорочувала, щоб вам, друзі, показати найцікавіші моменти весілля! Що коли приходять справжні друзі, рідні, то і весілля вдається на славу! Будьте щасливими, дорогі наші наречені!", - додала Світлана.

Віталій Білоножко і його дружина

Обраниця Віталія Білоножка зветься Софією

Весілля онука Білоножків

До речі, співала на весіллі не лише зіркова бабуся, а і Павло Зібров. Серед тих, кого ще тегнула у своєму дописі Світлана, співачка Оксана Білозір, акторка Ольга Сумська, журналістка Олеся Бацман

Народна артистка Світлана Білоножко

Артистка вибір онука дуже схвалює

Онук Віталія і Світлани Білоножко

Молодятам ледь-ледь за 20

Нагадаємо, Віталій-старший пішов із життя у січні. В останні роки народний артист хворів і старався не з'являтися на публіці.

Читайте також:

"Наша королева": Зібров із сім'єю та майбутнім зятем зазнімкувалися з Білик

"Кохайтеся": Горова привітала дочку з весіллям та показала фото молодят

діти зірок
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів