"Дуже молоді, але ж кохання - це велика сила": Білоножко оголосила про одруження онука Віталія. Фото

Співачка Світлана Білоножко повідомила про радісну подію, яка сталася в її родині. 22-річний Віталій, онук зірки та її покійного чоловіка, співака Віталія Білоножка, одружився.

У Facebook 66-річна заслужена та народна артистка України привітала молодят та поділилася весільними фото.

"Віталій Білоножко одружився! Наш любий онук взяв в дружини прекрасну дівчинку Софійку! Дуже молоді, але ж кохання - це велика сила!", - написала щаслива бабуся.

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Світлана поділилася фото з молодятами

"Довго думала, скорочувала, щоб вам, друзі, показати найцікавіші моменти весілля! Що коли приходять справжні друзі, рідні, то і весілля вдається на славу! Будьте щасливими, дорогі наші наречені!", - додала Світлана.

Обраниця Віталія Білоножка зветься Софією

До речі, співала на весіллі не лише зіркова бабуся, а і Павло Зібров. Серед тих, кого ще тегнула у своєму дописі Світлана, співачка Оксана Білозір, акторка Ольга Сумська, журналістка Олеся Бацман

Артистка вибір онука дуже схвалює

Молодятам ледь-ледь за 20

Нагадаємо, Віталій-старший пішов із життя у січні. В останні роки народний артист хворів і старався не з'являтися на публіці.