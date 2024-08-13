"Дуже молоді, але ж кохання - це велика сила": Білоножко оголосила про одруження онука Віталія. Фото
Співачка Світлана Білоножко повідомила про радісну подію, яка сталася в її родині. 22-річний Віталій, онук зірки та її покійного чоловіка, співака Віталія Білоножка, одружився.
У Facebook 66-річна заслужена та народна артистка України привітала молодят та поділилася весільними фото.
"Віталій Білоножко одружився! Наш любий онук взяв в дружини прекрасну дівчинку Софійку! Дуже молоді, але ж кохання - це велика сила!", - написала щаслива бабуся.
"Довго думала, скорочувала, щоб вам, друзі, показати найцікавіші моменти весілля! Що коли приходять справжні друзі, рідні, то і весілля вдається на славу! Будьте щасливими, дорогі наші наречені!", - додала Світлана.
Нагадаємо, Віталій-старший пішов із життя у січні. В останні роки народний артист хворів і старався не з'являтися на публіці.