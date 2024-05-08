"Наша королева": Зібров із сім'єю та майбутнім зятем зазнімкувалися з Білик

Марія Ткаченко 8 травня, 17:00

Співак Павло Зібров адресував захоплений допис у Instagram своїй колезі та подрузі Ірині Білик.

66-річний артист зізнався їй у любові від імені всієї своєї родини та поділився фото.

Зібров пригорнув Білик для фото

Зібров пригорнув Білик для фото

Фото з Instagram Зіброва

"Наша королева шоубізнесу, красуня, талант, а найголовніше - світла, надійна добра подруга. Обожнюємо та любимо всією родиною!", - написав Павло Миколайович.


Продюсерка ж Нонна Кондрашова, яка теж була присутня на зустрічі друзів, запостила в соцмережі ще один кадр - на ньому є дочка Зіброва Діана та її наречений Андрій Іщенко.

Продюсерка Кондрашова (крайня ліворуч) теж запостила фото з зустрічі друзів

Продюсерка Кондрашова (крайня ліворуч) теж запостила фото з зустрічі друзів

Андрій - наречений 27-річної Діани, яка працює з зірковим татом 

Андрій - наречений 27-річної Діани, яка працює з зірковим татом

Фото з Instagram

Нагадаємо, Діана з Андрієм разом уже понад шість років. Павло Миколайович розказував, чому пара вже кілька разів відкладала своє весілля і який єдиний недолік є в його майбутнього зятя.

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