"Наша королева": Зібров із сім'єю та майбутнім зятем зазнімкувалися з Білик

Співак Павло Зібров адресував захоплений допис у Instagram своїй колезі та подрузі Ірині Білик.

66-річний артист зізнався їй у любові від імені всієї своєї родини та поділився фото.

Зібров пригорнув Білик для фото Фото з Instagram Зіброва

"Наша королева шоубізнесу, красуня, талант, а найголовніше - світла, надійна добра подруга. Обожнюємо та любимо всією родиною!", - написав Павло Миколайович.

Реклама:

Продюсерка ж Нонна Кондрашова, яка теж була присутня на зустрічі друзів, запостила в соцмережі ще один кадр - на ньому є дочка Зіброва Діана та її наречений Андрій Іщенко.

Продюсерка Кондрашова (крайня ліворуч) теж запостила фото з зустрічі друзів

Нагадаємо, Діана з Андрієм разом уже понад шість років. Павло Миколайович розказував, чому пара вже кілька разів відкладала своє весілля і який єдиний недолік є в його майбутнього зятя.



