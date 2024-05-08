"Наша королева": Зібров із сім'єю та майбутнім зятем зазнімкувалися з Білик
Співак Павло Зібров адресував захоплений допис у Instagram своїй колезі та подрузі Ірині Білик.
66-річний артист зізнався їй у любові від імені всієї своєї родини та поділився фото.
"Наша королева шоубізнесу, красуня, талант, а найголовніше - світла, надійна добра подруга. Обожнюємо та любимо всією родиною!", - написав Павло Миколайович.
Продюсерка ж Нонна Кондрашова, яка теж була присутня на зустрічі друзів, запостила в соцмережі ще один кадр - на ньому є дочка Зіброва Діана та її наречений Андрій Іщенко.
Нагадаємо, Діана з Андрієм разом уже понад шість років. Павло Миколайович розказував, чому пара вже кілька разів відкладала своє весілля і який єдиний недолік є в його майбутнього зятя.
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