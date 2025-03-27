"Наша крихітка вже виросла!": Світлана Білоножко привітала онучку з 17-річчям. Фото

Світлана Білоножко - заслужена та народна артистка України Фото з Facebook Білоножко

Співачка Світлана Білоножко привітала з днем народження їхню з покійним чоловіком, народним артистом Віталієм Білоножком онучку. Дівчині, яку теж звати Світланою, виповнилося 17.

Зіркова бабуся опублікувала у Facebook свіже та архівні фото з "крихіткою".

Світлані-молодшій виповнилося 17

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"Нашій Світланці виповнилось 17 років! Щастя, добра, успіхів тобі наша дівчинко! Любимо безмежно!!!", - написала Білоножко.

Світланка з дідусем

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Онука Віталія та онучку Світлану назвали на честь зіркових дідуся і бабусі

Судячи з із фото, які запостила, разом із привітаннями, мама іменинниці, Марина, свої 17 Світлана-молодша зустріла в Парижі.

Дівчині на день народження подарували поїздку в Париж? Фото з Facebook Білоножко

Світлана з батьками

Як відомо, торік до родини Білоножків приєдналася обраниця онука Світлани та Віталія. Віталій-молодший побрався з дівчиною на ім'я Софія.



