"Наша крихітка вже виросла!": Світлана Білоножко привітала онучку з 17-річчям. Фото
Співачка Світлана Білоножко привітала з днем народження їхню з покійним чоловіком, народним артистом Віталієм Білоножком онучку. Дівчині, яку теж звати Світланою, виповнилося 17.
Зіркова бабуся опублікувала у Facebook свіже та архівні фото з "крихіткою".
"Нашій Світланці виповнилось 17 років! Щастя, добра, успіхів тобі наша дівчинко! Любимо безмежно!!!", - написала Білоножко.
Судячи з із фото, які запостила, разом із привітаннями, мама іменинниці, Марина, свої 17 Світлана-молодша зустріла в Парижі.
Як відомо, торік до родини Білоножків приєдналася обраниця онука Світлани та Віталія. Віталій-молодший побрався з дівчиною на ім'я Софія.
Приєднуйтесь до дискусії