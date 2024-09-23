"Хочу виглядати ще довго красивою": Білоножко про уколи краси, заробітки і що помогло їй впоратися після смерті чоловіка

Співачка Світлана Білоножко, яка у січні втратила свого чоловіка Віталія, розповіла, скільки часу дозволила собі "нити" і що допомогло їй зібратися докупи.

Про ставлення до життя, про те, що приносить їй задоволення та як вона про себе дбає, 67-річна заслужена і народна артистка України розказала "Слава +".

"Я вважаю, що я прожила класне життя з моїм чоловіком. Я отримала всю ту насолоду, як має отримати жінка в молоді роки, в середні роки. Я багато чого від нього отримала. Він мене багато чому навчив", - поділилася Світлана.

Реклама:

Віталій Білоножко помер після тривалої хвороби на 71-му році життя

"Треба щось робити. Треба не сидіти і не нити. Якщо ти будеш сидіть, весь час нить, жалітися... Закрийте оце жаління своє. Якийсь є момент, що все, досить, треба взяти себе в руки. Життя триває, значить, в цьому житті ти не повинен сидіти і нарікати на когось, на життя, на долю", - пояснила вона.

Зі слів Білоножко, "нила" вона приблизно пів року, а потім із головою поринула в роботу. Артистку багато запрошували виступати перед пораненими українськими захисниками, і тоді до неї прийшло усвідомлення: біда не лише у неї, її довкола так багато, що потрібно встигнути здійснити якомога більше, поки можеш.

Як зазначила зірка, вона зараз почувається приблизно років на 40. У цьому їй, зокрема, допомагає спорт.

Після смерті коханого Світлані допомогли родина і друзі, яка згуртувалася навколо неї, та робота

"Не спортзал. У мене вдома є все знаряддя те, що треба - було б тільки бажання. Але поки я встану з постілі вранці, я піднімаю ноги, таким чином я тримаю прес. Це дуже важливо. І тому в мене ніколи немає отут (у ділянці живота) зайвого, абсолютно. Бо я б цього не стерпіла, це мені дуже важливо. А потім я ще займаюся, ходжу на правильні масажі, до правильних спеціалістів", - пояснила вона.

"Я ніколи не буду раптом їсти все підряд. Контролюю обов'язково. Останній прийом їжі або в шість, або в сім. Але ж я лягаю о дванадцятій, о першій... Встаю десь о восьмій - завжди в один і той же час, якщо не треба нікуди виїжджати", - розказала Білоножко.

Співачка не стала приховувати, що робить мезотерапію, а ще "правильні ін'єкції" в обличчя, для яких обрала ботулотоксин ксеомін.

Білоножко налаштована ще довго залишатися гарною та активною

"Це коли обличчя працює, в тебе все є, але трішечки прибираються якісь зайві зморщечки", - поділилася Білоножко.

Поки співачка жодних хірургічних втручань не робила, але теоретично збирається.

"Я так думаю, що я до цього дійду. Чому ні? Я ж хочу виглядати ще довго красивою. Я подумаю. Або щось винайдеться новітнє таке, бо медицина в пластичній хірургії крокує дуже швидко вперед... Зараз мені все подобається. На мій вік все подобається. Я ж не хочу омолоджуватись так, щоб мене ніхто не впізнавав, це не годиться нікуди... Нутро ж залишається те саме. Треба бути всередині молодим, розважливим, цікавим, щоби з тобою було цікаво. Ось там твоя старість чи молодість, всередині. Бо якщо ти будеш все це робити тільки на обличчі, це тебе не спасе", - наголосила вона.

Місячний прибуток Світлани - менше 2 тисяч доларів. Цього їй вистачає на те, щоби повністю покрити свої витрати і не просити допомоги в дітей.

Від пластики співачка не зарікається, але поки обходиться уколами

"Є декотрі корпоративчики, мене запрошують, в мене є своя програма, я працюю. Ну і потім пасивний дохід у мене є. Це нерухомість, я здаю. Я думала про це завчасно, тому що це важливо. Якась подушечка має бути. Про тебе ніхто не подбає, якщо ти сам не подбаєш", - сказала вона.

Білоножко визнає, що є шопоголіком, але це їй у радість.

"Я люблю якісь цікаві речі, купляю собі, потім кажу: "Боже, Свєта, куди ти будеш це все одягати?". Люблю походити, пошукати, подивитись, інколи невпопад купляю, жалію потім про те. Але я не скупердяйка. Мені хочеться отримати задоволення", - заявила вона.

Нагадаємо, в серпні Світлана оженила їхнього з Віталієм онука.



