"Цікавий досвід": Тополя про секс із двома дівчатами, чи закохувався в шлюбі та як ставиться до пікантних фотосесій дружини

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя зізнався, що його дружина, співачка Олена Тополя - перші та єдині його серйозні стосунки. А от сексу, навіть "стрьомного" до шлюбу він мав багато.

Про це 37-річний Тарас розповів у інтерв'ю Марічці Падалко.

"У мне не було стосунків довших за 3 місяці ні з ким, крім Олени, ніколи. В мене було багато різних стосунків... Мій перший секс був у 14 років із двома дівчатами. Про це навіть пісня "Рожеві діви". Вони не були лесбійками, але це був дуже цікавий досвід, такий тремтливий", - поділився артист.

"Стосунків серйозних у мене не було до Олени, але було багато сексу, різного, карколомного, стрьомного, якого хочеш, і я наситився", - зазначив він.

Дружина Олена - перша та єдина, з ким у Тараса серйозні стосунки

Зі слів Тополі, зрештою прийшовши до стосунків із дружиною, він прийняв свідоме рішення та дав слово, що вона - його єдина.

Тарас відповів на питання, чи закохувався він у когось, перебуваючи у шлюбі.

"Я вважав і вважаю до сих пір, що обрав собі найкращу жінку в світі. Вона - найкраща мама, вона - найкрасивіша дружина, і це не те, що я сиджу фантазую, це так і є. Подивіться на неї, є якісь заперечення?", - наголосив він.

Як розказав Тополя, вони з дружиною - емоційні творчі люди, "італійська родина", і в їхніх стосунках чого тільки не бувало. Він переконаний, що і чоловіки, і жінки - полігамні істоти та звертають увагу на інших.

У житті Тополі було багато "карколомного" і навіть "стрьомного" сексу, але дружина - його єдина і найкрасивіша Фото Yana Garda

"Звісно, звертають увагу на інших, звісно, є якісь симпатії, вони виникають, це якась хімія, якийсь процес. І я це і Олені багато разів це розповідав, вона це давно прийняла, що я не священник, який прийняв целібат і не дивиться ні на кого. Я живу в суспільстві, навколо мене багато красивих дівчат, але тут питання в тому, що цінніше", - зауважив музикант, додавши одну з настанов від своєї мами, мовляв, "голова має керувати чоловіком, а не голівка".

"На жаль, я багато болю приніс Олені, так чи інакше. Якимись своїми словами, вчинками. Я жива людина. Вибач, кохана. Може сказати, що, можливо, і вона. Але ми - живі люди. Неідеальні, зі своїми тарганами", - зізнався він.

Зі слів Тараса, Олена - людина досить ревнива, і це накладає на нього певні обмеження. Зокрема він не дозволяє собі лайкати інших дівчат.

"Я не лайкаю, але, думаю, якби я лайкав, мені було би вдома на горіхи", - заявив він.

Тарас визнає, що приніс Олені багато болю

А от йому, навпаки, дуже до вподоби, коли його коханою милуються інші. Тому він дуже підтримує те, що Олена знімається в гарячих фотосесіях.

"Чоловік тільки за. Я підтримую, я хочу, щоби ми зберегли себе в ці моменти життя, в цій красі не лише в пісенній красі, як ми проявилися в цьому світі, не лише в наших дітях, а і в тій красі тіла, яку нам дав бог, якуми бережемо. Уже треба докладати зусиль більше, тримати себе в тонусі. Вона, як мама трьох дітей, прекрасно виглядає. Вона докладає багато зусиль, я це ціную. Вона розумничка", - похваливс він.

"Я людина не ревнива. В мене інша трошки філософія, можливо, вона дивна для сім'янина, якісь стереотипи є, але я дуже відкритий в своїх проявах, бажаннях і я вважаю, це класно, коли дружина красиво виглядає і привертає увагу інших. Це, можливо, егоїстично звучить, тому що я обрав собі таку красуню", - визнав Тарас.

Нагадаємо, в травні Олені виповнилося 39 років. Із цієї нагоди артистка постала перед камерою в трусиках і металевому корсеті. Нещодавно ж вона вперше розсекретила, яку пластичну операцію зробила і чому. ТаблоID оповідав історію кохання зіркового подружжя Тополь.