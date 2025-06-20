"Нам задачі ставить ГУР": Тополя розказав про свою діяльність, хейт та чи піде в політику

Фото надані пресслужбою

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, чим він і його товариші займається, відколи вже не перебувають на фронті. Він також висловився стосовно хейту через це та відповів на запитання, чи планує піти в політику.

Про це зайшла мова в його інтерв'ю Марічці Падалко.

"У мене є звання, я старший солдат. Так само, як і (товариші за гуртом) Сергій, і Дмитро Жолудь. Звісно, в рамках виконання бойових завдань нашого батальйону на Харківщині і в Києві, по бойовим розпорядженням досить довгий період... В нас є (посвідчення) УБД, ми учасники бойових дій, звісно ж. Наразі виведені в розпорядження... нам задачі ставить ГУР", - повідомив Тарас.

"Це і заходи, спрямовані на контрпропаганду російську, Тобто це комунікація, інформаційна робота, це публічні заходи, робота з десіжн-мейкерами в Британії, в Сполучених Штатах, конкретно зустрічі з сенаторами, буквально походи по кабінетах тих, хто приймає закони в Сполучених Штатах. Таке було. Це і події в рамках проєкту "Культура проти війни", це й концерти", - сказав він.

Тарас Тополя та двоє його колег із "Антитіл" мають посвідчення учасників бойових дій

Як відзначив Тополя, один із незмінних меседжів, які вони просувають за кордоном - це необхіднність звільнення українських військовополонених.

"За два роки останніх тільки на ГУР ми передали, зібрали і закупили різних речей на більше 30 мільйонів гривень", - похвалився артист, додавши, що спільно з допомогою американських фондів і донатами, що надійшли під час закордонних концертів колективу, зібрана сума за той час, відколи вони виведені з фронту, вже сягає 70-80 мільйонів гривень.

Тарас припустив, чому вони з колегами отримують хейт.

"Мабуть, тому, що живі. Тому що нас не вбили там. Тому що хтось зараз конкретно виконує бойове завдання в окопі чи лісопосадці, а я в тебе тут на інтерв'ю. Люди схильні до цього. І я не схильний до того, щоби постійно розповідати про те, що ми зробили, але іноді потрібно це робити, щоб якось поставити на місце, можливо, тих, хто хоче применшити вклад інших людей в майбутню перемогу. Я вважаю, що "Антитіла" доклалися. Ще, будемо живі, будемо докладатися", - заявив він.

Тарас запевнив, що має до хейту вони з товаришами мають "тверду шкіру" і звикли до запитань про службу

На запитання, чи має він намір іти в політику, Тополя відказав, що таке право є в кожного українця.

"Теоретично така можливість є. І, можливо, я нею колись скористаюсь", - зазначив музикант.

Далі він перейшов до жарту, в якому згадав нардепку Мар'яну Безуглу.

"А поки що от Мар'яна Безугла просилася в мою партію. Ну я ж зробив партію: "Тополя прийде - порядок наведе". Але ми їй відмовили, і вона почала розповідати про те, що я хочу в політику. До мене в партію просився Василь Здоровийглузд. Я не можу, щоби в моїй партії був і Здоровийглузд, і Мар'яна Безугла, тому ми вирішили їй відмовити, а Здоровийглузд буде в моїй партії", - сказав Тополя.

Теоретично Тополя колись може піти у політику. А може і не піти Фото Edward Matthews

На думку артиста, досі його колеги по сцені показували суспільству лише негативний приклад своєї діяльності в політиці.

"Вони спаплюжили здебільшого це явище, спаплюжили. Я не хочу зараз казати про прізвища. Але вони заходили в Верховну Раду, це не одна персона, їх таких багато, заходили й виходили, кидали мандати, це їм переставало бути цікаво, чиєсь его не витримувало критики, хейту і вирішували, що з нього досить. І зрештою це призвело до того, що суспільна думка є така, що артистам ротом краще співати, а політику має робити хтось інший", - зауважив Тарас.

До речі, 20-го червня "Антитіла" порадували прихильників своєї творчості прем'єрою кліпу. Робота "Дивись у мій екран" - українськомовний рімейк пісні "Смотри в меня", написаної гуртом майже 15 років тому. Актори в кліпі - оператори бойових дронів Петро Єржикевич та Дмитро Мельничук, які прибули з фронту на знімальний майданчик та знімалися в своїй бойовій формі.

Кадр із кліпу

"У відео, як завжди в "Антитіл", чесна історія. Від справжніх акторів до реальних емоцій. Наші актори Дмитро та Петро, люди мистецтва, які змінили знімальний майданчик на бліндаж і є на сьогодні одними з найкращих операторів дронів. Кожен кадр у відеороботі — це не гра, а прожите, відчуте, пережите", - зазначив Тополя.

За збігом обставин, розгортання зйомок відбувалося протягом чергової жахливої ночі в Києві, під вибухи шахедів й балістичних ракет. Тож атмосфера на знімальному майданчику була відповідна, поділився артист.

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Нагадаємо, торік Тарас Тополя розповів про свої заробітки та анонсований концерт у Ялті, який поки не відбувся.