"І хоч ми різні, ми - своє": Тополя привітала чоловіка з 38-річчям та подякувала йому за правду і дітей

Фото з Instagram Тараса Тополі

Співачка Олена Тополя (колишня Alyosha) ніжно звернулася до свого чоловіка, фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі та привітала його з днем народження. 21 червня співаку виповнилося 38 років.

"Тарасику, з Днем народження, коханий! Я так часто думаю, як мені пощастило - і не тому, що в моєму житті зʼявився чоловік із сильною спиною й вічною внутрішньою стійкістю. А тому, що поруч - ти. Той, хто вміє бути сміливим і ніжним водночас. Хто тримає слово, тримає руку, тримає фронт - вдома, на сцені, в країні, а мене тримає в коханні і я щаслива!" - написала Олена.

У подружжя є троє дітей: 12-річний Роман, 9-річний Марк та 4-річна Марійка Фото з Instagram Олени Тополі

Зірка подякувала коханому за дітей та любов.

"Ти мій тил. Моє натхнення. Мій складний характер, якому я вдячна за правду, за ріст і за любов, за Романа, за Марка, за Марію. Ви моє серцебиття. І хоч ми різні, ми - своє. Хай у твоєму новому році буде більше світла, менше турбот і багато моментів, у яких просто щастя - бути. Кохаю. Твоя Оленка", - додала Тополя.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Олена Тополя разом з дітьми виїхала за кордон, а Тарас залишився в Україні та згодом вступив до ТрО. Якось Олена зізнавалася, що закордоном сумувала за чоловіком та навіть підозрювала, що він може її зрадити.

До речі, через ревнощі подружжя навіть посперечалося під час інтерв'ю. Тоді Тарас заявив, що чоловіка, який хоче зрадити, не зупинить й дружина поряд.

До України співачка з дітьми повернулася у серпні 2023-го року.