"Коханнячко": 4-річна донька Олени й Тараса Тополь зазнімкувала романтичний момент батьків

Марія Ткаченко 16 січня, 09:45
Колишня Alyosha і Тарас Тополя
Фото з Instagram Тополі

Виявляється, 4-річна донечка співочого подружжя, Тараса та Олени Тополь, Марія любить не лише знімати кумедні відеоселфі, а й фотографувати інших.

Так, сімейний фотоархів поповнився романтичним кадром, яким 38-річна екс-Alyosha поділилася і в Instagram. Маленька Маруся зазнімкувала поцілунок батьків.

Тарас Тополя і Олена Тополя

У Тополь є власна фотографка


Тим часом 37-річний Тарас у своєму фотоблозі похвалився досягненням 11-річного сина Романа: хлопець обіграв усю родину в "Монополію".

Син Тараса Тополі

"Юний монополіст обідрав до нитки маму, тата і брата", - похвалився Тарас

Як відомо, молодшому сину Тополь, Марку 9 років. Нагадаємо, Олена і Тарас узяли офіційний шлюб уже уже після того, як стали батьками. Про це та про інші цікаві моменти з лавсторі цієї пари розповідав. ТаблоID.

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