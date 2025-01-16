"Коханнячко": 4-річна донька Олени й Тараса Тополь зазнімкувала романтичний момент батьків
Виявляється, 4-річна донечка співочого подружжя, Тараса та Олени Тополь, Марія любить не лише знімати кумедні відеоселфі, а й фотографувати інших.
Так, сімейний фотоархів поповнився романтичним кадром, яким 38-річна екс-Alyosha поділилася і в Instagram. Маленька Маруся зазнімкувала поцілунок батьків.
Тим часом 37-річний Тарас у своєму фотоблозі похвалився досягненням 11-річного сина Романа: хлопець обіграв усю родину в "Монополію".
Як відомо, молодшому сину Тополь, Марку 9 років. Нагадаємо, Олена і Тарас узяли офіційний шлюб уже уже після того, як стали батьками. Про це та про інші цікаві моменти з лавсторі цієї пари розповідав. ТаблоID.
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