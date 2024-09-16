Тополя розказав, скільки і чим заробляє, та прокоментував концерт у Ялті, який не відбувся

Марія Мельник 16 вересня, 14:00
Тополя про гроші і невиконану обіцянку

Тополя про гроші і невиконану обіцянку

фото з instagram

Музикант Тарас Тополя розказав, як заробляє під час повномасштабного вторгнення.

На проєкті "Муз_Тренд" він також розповів про ставлення до грошей учасників гурту "Антитіла" та пригадав про концерт, який анонсував на літо 2024-го у Ялті.

Нині 37-річному Тополі приносить дохід не лише концертна діяльність, а й спільний бізнес з клавішником гурту "Антитіла" Сергієм Вусиком, частиною якого є, зокрема, благодійна мета.


"У нас із Сергієм є бізнес. Не хочу про нього розповідати. Я ніколи не був у нужді. Багато грошей я і Сергій Вусик віддаємо на благодійність. Ми це не афішуємо. Як правило, це відбувається в такому авральному форматі: треба щось терміново, - закрили. Але ми заробляємо, і заробляємо непогано. Коли ми вирішимо, що це потрібно оприлюднити, то ми це оприлюднимо, і, можливо, це здивує багатьох", - зазначив музикант.

скрін з відео
Тополя про заробітки

"Мій заробіток - $5000 +. Я не люблю говорити про гроші, тому що це найнеприємніша тема, а особливо коли хтось їх рахує. Гурт "Антитіла" зустрів повномасштабне вторгнення, коли в нас було досить багато грошей на рахунках. Чому? Тому що ми ставимося до витрат дуже скрупульозно, у межах розумного. Ми не купимо квартиру, нову машину. До грошей, їхнього заробляння і витрат потрібно підходити з розумом. А це в "Антитіл" було завжди і є в мене. Тому я, на щастя, маю можливість забезпечувати свою родину у необхідній мірі", - пояснив Тополя.

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У квітні 2023-го гурт "Антитіла" зробив неочікувану заяву: музиканти зібралися виступити в Ялті і вже відкрили передпродаж на свій концерт. У березні цьогоріч Тополя прокоментував, що буде робити у випадку, якщо до конкретної дати Крим все ще лишатиметься тимчасово окупованим.

Цього разу музикант пояснив, що значила його обіцянка.

"Це все історія про інформаційний вплив. Це, в першу чергу, інформаційна кампанія, яка дуже спалахнула пердаки. Ми цього і хотіли. Це з самого початку була історія "Антитіла" і ГУР. ГУР - партнер, продюсер цього концерту. Квитки продаються, всі кошти йдуть не деокупацію Криму тим підрозділам, які працюють на цьому напрямку. Тому Ялта обов'язково буде", - пояснив він.

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Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення Тополя повідомив, що він разом із колегами вирішили приєднатися до Сил Територіальної оборони ЗС України. А вже у серпні 2022-го виконавці повернулися на творчий фронт.

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