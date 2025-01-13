"Передає всім вітаннячко": Тополя замилувала відео з 4-річною донею, копією тата

Співачка Олена Тополя зняла відеоселфі зі своєю донею від лідеру гурту "Антитіла" Тараса Тополі, 4-річною Марійкою.

Дівча передало вітаннячко аудиторії мами в Instagram.

Марія дуже схожа на Тараса

Схоже, в Тополь росте артистка

Як відомо, третю дитину Олена з Тарасом, у яких також є сини Роман і Марк, хотіли, але спеціально не планували.

Нагадаємо, ТаблоID розповідав історію кохання цього творчого подружжя, зокрема про те, як Тополям вдалося врятувати свій шлюб під час повномасштабної війни.