"Передає всім вітаннячко": Тополя замилувала відео з 4-річною донею, копією тата
Співачка Олена Тополя зняла відеоселфі зі своєю донею від лідеру гурту "Антитіла" Тараса Тополі, 4-річною Марійкою.
Дівча передало вітаннячко аудиторії мами в Instagram.
Як відомо, третю дитину Олена з Тарасом, у яких також є сини Роман і Марк, хотіли, але спеціально не планували.
Нагадаємо, ТаблоID розповідав історію кохання цього творчого подружжя, зокрема про те, як Тополям вдалося врятувати свій шлюб під час повномасштабної війни.
Остапчук знепритомнів, а Тополя спізнився: які українські зірки наважилися на партнерські пологи
"Не шкодувати себе": Олена Тополя про дієві процедури для обличчя, табу в догляді та найдешевший б'юті-засіб
"Іноді взагалі не виходить харчуватися": Олена Тополя про свої проблеми з вагою та ключову домовленість у шлюбі