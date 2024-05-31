"Моя позиція абсолютно ясна": Tayanna (не)відповіла, чи спілкується з братом, який живе у Москві
Співачка Тетяна Решетняк, більше відома як Tayanna, відмовилася коментувати стосунки зі своїм молодшим братом Мішею Марвіним, який живе і працює в Москві.
В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка сказала, що не несе відповідальність за брата і не піднімає це питання взагалі.
Коли Слава запитав Таянну, що їй сказав брат після останнього ракетного обстрілу Києва, вона опустила голову і з важкістю в голосі мовила:
"Таке запитання... От як би ти відчував себе, якби тобі поставили таке запитання? У моїй ситуації".
"Я не в твоїй ситуації. У мене насправді немає такої ситуації вибору. Сказати правду, промовчати...", - відповів Дьомін.
"Тут не про сказати правду чи промовчати. Тут про почуття, які я не хочу викликати знову в собі. От і все. Я цю тему абсолютно не підіймаю. Взагалі про брата в інтерв'ю. Тому що, як я вже пояснювала, я не несу відповідальність за інших людей, за братів, за сестер. І моя позиція, мені здається, абсолютна ясна. Мені здається, що питань не має бути. Особливо, коли ти відкриваєш Instagram і читаєш повідомлення "Щоб ти здохла", "Щоб на тебе ракета впала". І тут крапка", - зазначила Tayanna.
Після цих слів ведучий нагадав, що Тетяна з сином живуть у Києві і не за чутками знають, що таке ракети, шахеди тощо.
На запитання Слави, чи знаєм брат, що його сестра в Києві, вона сказала:
"Ти хочеш продовжити цю тему? Я думаю, що ти все розумієш. От і все".
Цікаво, що Тетяна не підписана на свого брата в Instagram, а він на неї - так. У Марвіна нещодавно вийшов дует із путіністкою Валерією і, судячи з його сторінки, кар'єра іде вгору.
Нагадаємо, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, Міша Марвін виїхав з Росії. Утім, вже за пів року стало відомо, що співак повернувся до Москви і працює там досі.
До речі, батько 12-річного сина Тетяни теж живе у Росії і майже не спілкується з хлопцем.
"Почуття народилися": Tayanna про нового чоловіка у своєму житті, хто подарував їй землю на Балі та які гроші екс дає на сина
"Прагну зберігати натуральну красу": 39-річна Tayanna про альтернативу ботоксу, крем-фаворит та лайфхаки у догляді за обличчям
Tayanna замилувала обіймами з 12-річним сином і розказала, як турбується про себе