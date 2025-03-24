Tayanna, Шоптенко чи Melovin: обирайте в Дії склад Національного журі Євробачення-2025

Суспільне Мовлення запустило голосування за склад Національного журі України на Євробаченні-2025.

Опитування триватиме з 24 березня до 10:00 31 березня у застосунку "Дія".

Взяти участь у голосування можуть всі охочі віком від 14 років.

Для цього потрібно зайти в застосунок "Дія", в розділі "Сервіси" обрати "Опитування" та віддати свій голос за одного з дев’яти кандидатів.

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Серед претендентів: співак MÉLOVIN, виконавиця Tayanna, музикант Марко Галаневич, постановник шоу Руслан Махов, співачка Катерина Павленко, режисер Анатолій Сачівко, генеральна продюсерка музичних телеканалів "М1" та "М2" Натела Чхартішвілі-Зацаринна, хореографка-постановниця Олена Шоптенко і засновник проєкту "Pianoбой" Дмитро Шуров.

Саме ви можете обрати склад Національного журі фото Суспільне Мовлення

Головою журі стане кандидат із найбільшою підтримкою під час опитування.

Нагадаємо, 69-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться у швейцарському місті Базель.

Півфінали Євробачення відбудуться 13 та 15 травня 2025-го року, а гранд-фінал - 17-го травня.

37 країн візьмуть участь у конкурсі. Україну представить гурт Ziferblat, який виступить у першій частині першого півфіналу.