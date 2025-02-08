Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2025

У суботу, 8 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2025.

Згідно з підрахунками голосів глядачів та балів журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat.

Переможці Національного відбору на Євробачення 2025

Результати оцінок від журі для учасників Нацвідбору, але глядачі вирішили інакше

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Фінал Національного відбору цього року спільним виступом відкрили учасники Євробачення від України попередніх років: Джамала, Melovin, солістка Go_A Катерина Павленко, гурт TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Kalush Orchestra та Тіна Кароль з легендарною піснею Назарія Яремчука "Усміхнися мені".

За словами Маші Єфросиніної, виступи фіналістів було записано за кілька годин до початку трансляції заради безпеки. Однак результати голосування оголошували у режимі реального часу.

Також цьогорічний представник України від Євробачення отримав кубок переможця Нацвідбору.

До речі, цьогорічний український пісенний конкурс відбувся з нововведеннями, як от з грінрум.

Напередодні креативний продюсер Нацвідбору заявляв, що шоу буде грандіозним. А на його проведення виділили 10 мільйонів 500 тисяч гривень.

Ведучі Нацвідбору у цьому році

Першим на сцену вийшов учасник Нацвідбору Влад Шериф з піснею Wind of change. Це балада у стилі SoftRock. Цікаво, що минулого року співак виступав на сцені Нацвідбору - на бек-вокалі Jerry Heil та alyona alyona.

Під другим номером на сцену вийшла співачка Абіє (Наталія Шевченко) з піснею "Дім".

Третім свою конкурсну пісню представив дует MOLODI з піснею My sea.

Хлопці родом з Маріуполя, тож вирішили присвятити пісню втраченому морю, яке наразі тимчасово окуповане росіянами.

Гурт Future Culture з піснею Waste My Time з'явився на сцені під №4. Їхня пісня - це мікс з кількох жанрів.

До речі, до Нацвідбору у них не було жодного релізу пісні.

А от п'ятою учасницею Нацвідбору стала Маша Кондратенко з треком No Time to Cry.

Учасник під номером 6 KHAYAT вже втретє бере участь у Національному відборі. Цьогоріч співак виступив з піснею HONOR.

А от сьомою на сцену вийшла співачка FIЇNKA з треком "Культура". Вона теж вирішила спробувати свою долю і прийшла на Нацвідбір вдруге.

Далі на сцену виходила 20-річна співачка KRYLATA з піснею STAY TRUE. Вона присвятила її людям, які втратили дім, близьких та себе.

Дев'ятими боротися за можливість представляти Україну на Євробаченні вийшов гурт Ziferblat з треком Bird of Pray.





Закривав виступи Національного відбору гурт ДК Енергетик з треком "Сіль". Їхня після, до речі, потрапила до популярної у всьому світі української комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R 2.

О 21.30 оголосили про відкриття ліній для голосування. А закрилися вони о 22.34.

Тімура Мірошниченка привітали з 20-річчям, як він веде Нацвідбір на Євробачення

Нагадаємо, Євробачення-2025 відбудеться в Базелі (у Швейцарії). Фінал в Санкт-Якоб Холі проходитиме 17-го травня, а півфінали - 13-го і 15-го травня.