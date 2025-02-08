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Стало відомо, хто представить Україну на Євробаченні 2025

Юлія Леськова - 8 лютого, 23:05

У суботу, 8 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення 2025.

Згідно з підрахунками голосів глядачів та балів журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. 

Переможці Національного відбору на Євробачення 2025

Переможці Національного відбору на Євробачення 2025

Таблиця оцінок від журі

Результати оцінок від журі для учасників Нацвідбору, але глядачі вирішили інакше


Фінал Національного відбору цього року спільним виступом відкрили учасники Євробачення від України попередніх років: Джамала, Melovin, солістка Go_A Катерина Павленко, гурт TVORCHI, Jerry Heil, alyona alyona, Руслана, Kalush Orchestra та Тіна Кароль з легендарною піснею Назарія Яремчука "Усміхнися мені".

За словами Маші Єфросиніної, виступи фіналістів було записано за кілька годин до початку трансляції заради безпеки. Однак результати голосування оголошували у режимі реального часу.

Також цьогорічний представник України від Євробачення отримав кубок переможця Нацвідбору.

До речі, цьогорічний український пісенний конкурс відбувся з нововведеннями, як от з грінрум.

Напередодні креативний продюсер Нацвідбору заявляв, що шоу буде грандіозним. А на його проведення виділили 10 мільйонів 500 тисяч гривень.

Маша Єфросиніна з Тимуром Мірошниченком

Ведучі Нацвідбору у цьому році

Першим на сцену вийшов учасник Нацвідбору Влад Шериф з піснею Wind of change. Це балада у стилі SoftRock. Цікаво, що минулого року співак виступав на сцені Нацвідбору - на бек-вокалі Jerry Heil та alyona alyona.

Під другим номером на сцену вийшла співачка Абіє (Наталія Шевченко) з піснею "Дім".

Третім свою конкурсну пісню представив дует MOLODI з піснею My sea.

Хлопці родом з Маріуполя, тож вирішили присвятити пісню втраченому морю, яке наразі тимчасово окуповане росіянами.

Гурт Future Culture з піснею Waste My Time з'явився на сцені під №4. Їхня пісня - це мікс з кількох жанрів.

До речі, до Нацвідбору у них не було жодного релізу пісні.

А от п'ятою учасницею Нацвідбору стала Маша Кондратенко з треком No Time to Cry.

Учасник під номером 6 KHAYAT вже втретє бере участь у Національному відборі. Цьогоріч співак виступив з піснею HONOR.

А от сьомою на сцену вийшла співачка FIЇNKA з треком "Культура". Вона теж вирішила спробувати свою долю і прийшла на Нацвідбір вдруге.

Далі на сцену виходила 20-річна співачка KRYLATA з піснею STAY TRUE. Вона присвятила її людям, які втратили дім, близьких та себе.

Дев'ятими боротися за можливість представляти Україну на Євробаченні вийшов гурт Ziferblat з треком Bird of Pray.


Закривав виступи Національного відбору гурт ДК Енергетик з треком "Сіль". Їхня після, до речі, потрапила до популярної у всьому світі української комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R 2.

О 21.30 оголосили про відкриття ліній для голосування. А закрилися вони о 22.34.

Тімур Мірошниченко з тортом

Тімура Мірошниченка привітали з 20-річчям, як він веде Нацвідбір на Євробачення

Нагадаємо, Євробачення-2025 відбудеться в Базелі (у Швейцарії). Фінал в Санкт-Якоб Холі проходитиме 17-го травня, а півфінали - 13-го і 15-го травня.

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