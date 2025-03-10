"Епічно": Ziferblat представив оновлену версію своєї пісні для Євробачення 2025. Відео

Гурт Ziferblat оновив трек "Bird of Pray" для Євробачення Кадр з відео EurovisionSongContest

Гурт Ziferblat представив змінену версію своєї конкурсної пісні "Bird of Pray", з якою виступить на Євробаченні 2025 у Швейцарії.

Оновлення пісні відбувалося під керівництвом відомого саундпродюсера Антона Чілібі, який працював із такими артистами, як Jerry Heil, alyona alyona, Kalush Orchestra та Monatik.

"Ми додали оркестрові партії в приспівах, що надають пісні епічного розмаху, а також ввели паузи на початку треку — вони створюють інтригу, не розкриваючи всю суть композиції з перших секунд", — розповіли учасники Ziferblat.

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Ziferblat розповіли, як змінилася їх конкурсна пісня Фото пресгрупа

Також було змінено вокальну частину приспіву — його спростили, щоб голос фронтмена Дані став ще виразнішим. Бек-вокальні партії зробили менш насиченими, що дозволило надати треку більше простору й динаміки.

Після представлення нової версії "Bird of Pray" позиції України в рейтингах букмекерів покращилися. Країна знову опинилася в десятці фаворитів, посівши 7-ме місце. На минулому тижні гурт був на 10-му місці. Це може свідчити про високий інтерес до пісні та потенційну можливість Ziferblat здобути високий результат на конкурсі.

Тепер "Bird of Pray" звучить ще більш епічно і драйвово

Нагадаємо, Євробачення 2025 відбудеться у швейцарському Базелі з 13 до 17 травня. Також вже відомо, у якому півфіналі виступить Україна.

До речі, раніше ТаблоID розповідав цікаві факти про гурт Ziferblat.