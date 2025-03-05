Євробачення 2025: Україна закріпилася в топ-10 фаворитів букмекерів
Представник України на конкурсі, гурт Ziferblat із композицією "Bird of Pray" продовжує підійматися в рейтингах Євробачення-2025.
Згідно з оновленими даними букмекерів на порталі eurovisionworld, Україна знову закріпилася в десятці головних претендентів на перемогу.
Тим часом Швеція і Франція, як і минулого місяця, залишаються фаворитами у букмекерів.
Зміни в рейтингу є закономірними, оскільки більшість країн-учасниць уже представили свої конкурсні треки. Очікується, що оновлена версія "Bird of Pray", прем’єра якої відбудеться найближчим часом, може ще більше зміцнити позиції України.
Зазначимо, ставки букмекерів є попередніми і можуть суттєво змінитися після початку репетицій у травні.
Цьогорічний конкурс почнеться 13 травня в Базелі, Швейцарія, а фінал запланований на 17 травня. Нещодавно стало відомо, у якому півфіналі виступатиме Україна.