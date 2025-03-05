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Євробачення 2025: Україна закріпилася в топ-10 фаворитів букмекерів

Карина Тімкова - 5 березня, 17:00

Представник України на конкурсі, гурт Ziferblat із композицією "Bird of Pray" продовжує підійматися в рейтингах Євробачення-2025.

Згідно з оновленими даними букмекерів на порталі eurovisionworld, Україна знову закріпилася в десятці головних претендентів на перемогу.

Тим часом Швеція і Франція, як і минулого місяця, залишаються фаворитами у букмекерів.

Україна у топі претендентів на перемогу на Євробаченні 2025

Гурт Ziferblat повернувся у топ-10 рейтингу фаворитів, щоправда, поки що лише на замикає першу десятку

Скрін eurovisionworld

Зміни в рейтингу є закономірними, оскільки більшість країн-учасниць уже представили свої конкурсні треки. Очікується, що оновлена версія "Bird of Pray", прем’єра якої відбудеться найближчим часом, може ще більше зміцнити позиції України.

Зазначимо, ставки букмекерів є попередніми і можуть суттєво змінитися після початку репетицій у травні.

Цьогорічний конкурс почнеться 13 травня в Базелі, Швейцарія, а фінал запланований на 17 травня. Нещодавно стало відомо, у якому півфіналі виступатиме Україна.

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