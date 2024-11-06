Tayanna опинилася в ролі касирки Укрзалізниці. Відео
Співачка Тетяна Решетняк або Tayanna стала касиркою квиткових кас.
У такий незвичний спосіб зірка приєдналась до привітань співробітників Укрзалізниці, які відзначали своє професійне свято 4-го листопада.
“Доєднуюся до привітань усіх залізничників з нагоди свята. Останні два з половиною роки Укрзалізниця стала для кожного українця символом дому та затишку, місцем порятунку, місцем, де вирують найпалкіші емоції: найщиріші усмішки, найміцніші обійми, лунають слова, на які завжди не вистачало часу", - зазначила Тетяна.
"Я дуже люблю подорожувати потягом із сином. Для мене це виключно час на двох, мрійливі споглядання природи, час на подумати та прийняти рішення, стукіт колес і обов'язково кава/чай”, - додала співачка.
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