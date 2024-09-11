"Бездітна леді з котом": Тейлор Свіфт яскраво підтримала кандидатку в президенти США Гарріс та наразилася на "гумор" Ілона Маска
Після публічної підтримки співачкою Тейлор Свіфт кандидатки в президентки Камалу Гарріс, одіозний бізнесмен та винахідник Ілон Маск вирішив увірватись у протистояння з артисткою.
Як відомо, виконавиця свій допис щодо теледебатів та виборів закінчила підписом "бездітна леді з котом". Цим вона іронічно посилалася на скандал довкола висловлювання сенатора Джеймса Венса на адресу Гарріс. І після чого отримала від Маска каламбур та насмішку із пропозицією "дати їй дитину" (до речі, у самого Маска їх 12).
Такий випад у сторону Тейлор, яка у 2024-му була визнана "Людиною року", спричинив бурю серед фанів зірки. Більше про ситуацію читайте у матеріалі.
МЕСЕДЖ ТЕЙЛОР СВІФТ
Після теледебатів між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом співачка виступила із публічною заявою на підтримку першої.
"Як і багато з вас, я дивилася дебати сьогодні. Якщо ви ще не дослідили цю тему, зараз саме час розібратися в питаннях та позиціях, які кандидати займають щодо тем, які для вас найважливіші. Як людина, яка голосує, я передивилася та прочитала все, що могла про запропоновану політику обох та плани на цю країну", – йдеться у дописі.
"Нещодавно мені розповіли, що згенероване за допомогою ШІ моє фейкове зображення із підтримкою Дональда Трампа в передвиборчих перегонах було розміщене на його сайті. Це дійсно спричинило в мені страх щодо ШІ та небезпеки розповсюдження дезінформації.
А також наштовхнуло мене на висновок, що треба бути дуже чіткою щодо моїх справжніх планів як виборця на цих президентських виборах. Найпростіший спосіб боротися з дезінформацією це правда. І я віддам свій голос за Камалу Гарріс та Тіма Волза (кандидат у віцепрезиденти від Гарріс - ред.) на виборах 2024", – заявила Свіфт.
"Я голосую за Камалу Гарріс, бо вона бореться за права і тому, що я переконана, аби відстоювати їх треба воїн. Я думаю, вона талановита лідерка із міцною рукою. І я вірю, ми можемо досягти набагато більше у цій країні, якщо нас буде вести спокій, а не хаос. Я була так розчулена і вражена її вибором Тіма Волза як союзника, адже він відстоює права ЛГБТК+ спільноти, право на штучне запліднення та права жінок розпоряджатися своїм тілом вже десятки років", – зауважила Тейлор.
"Я дослідила цю тему і зробила свій вибір. Ваше дослідження робити суто вам, так само, як і ваш вибір… З любов’ю та надією, Тейлор Свіфт – бездітна леді з котом", – підсумувала співачка.
ТВІТ МАСКА І РЕАКЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ МЕРЕЖІ
"Добре, Тейлор… ти виграла. Я дам тобі дитину і захищатиму твоїх котів ціною свого життя", – написав Ілон.
Реакція користувачів соцмереж на слова Маска була різноманітно-негативною. Від насмішки над бізнесменом до прохань "не ставати Дональдом Трампом, навіть, якщо ти його підтримуєш".
"Я все правильно прочитав, ти пропонуєш Тейлор Свіфт завести із тобою дитину?".
"Тейлор не хоче мати із тобою абсолютно нічого спільного".
"Ти такий бляха кріповий".
Також чимало користувачів соцмереж пожартували, ніби тепер нема сенсу проводити вибори. Адже після підтримки Свіфт, Гарріс здобуде більшість щонайменше завдяки фанам співачки.
"Тейлор Свіфт щойно схвалила Камалу Гарріс. Вибори ЗАКІНЧЕНО".
"Дебати для Трампа були настільки нещівними, що обернулися підтримкою Тейлор Свіфт Камали Гарріс".
Нагадаємо, однією з перших, хто відреагував на слова сенатора Джеймса Венса щодо "бездітних жінок із котами" була актриса Дженніфер Еністон. Тоді зірка публічно звернулася до політика та згадала у своїй відповіді доньку посадовця.
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