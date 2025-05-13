Кароль на сольному концерті у Лос-Анджелесі заспівала над сценою. Фото

Співачка Тіна Кароль дала сольний концерт у Лос-Анджелесі - #OneNightOnlyLive, організований продакшн-компанією українського походження WePlay Studios.
Концерт проходив під слоганом Big Cultural Bridge, як під символом культурного містка, де музика звучить як мова єдності, сили та змісту.
Тіна Кароль виконала хіти українською та англійською мовами, включно з авторськими перекладами знакових пісень.
У складі живого бенду були легенди американської сцени, володарі премії Grammy: Devon "Stixx" Taylor, KingJr та Q Thervandross. До них приєдналися українські музиканти — віртуоз-саксофоніст Андрій Чмут і гітарист Антон Попов.
Нагадаємо, нещодавно 40-річна Тіна ділилася секретами свого догляду і стрункості.
Приєднуйтесь до дискусії