Кароль на сольному концерті у Лос-Анджелесі заспівала над сценою. Фото

Співачка Тіна Кароль дала сольний концерт у Лос-Анджелесі - #OneNightOnlyLive, організований продакшн-компанією українського походження WePlay Studios.

Концерт проходив під слоганом Big Cultural Bridge, як під символом культурного містка, де музика звучить як мова єдності, сили та змісту.

Тіна у вбраннях від Mugler виступила з сольником у Лос-Анджелесі

Тіна Кароль виконала хіти українською та англійською мовами, включно з авторськими перекладами знакових пісень.

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Співачка поєднала одним концертом дві культури

У складі живого бенду були легенди американської сцени, володарі премії Grammy: Devon "Stixx" Taylor, KingJr та Q Thervandross. До них приєдналися українські музиканти — віртуоз-саксофоніст Андрій Чмут і гітарист Антон Попов.

Бенд Тіни складався з американських і українських віртуозів

Деякі пісні Кароль виконувала над сценою, сидячи на спеціальній конструкції

Нагадаємо, нещодавно 40-річна Тіна ділилася секретами свого догляду і стрункості.