"Я завжди була "пишечкою"": 40-річна Тіна Кароль про ботокс, мило та інші секрети своєї краси і стрункості

Співачка Тіна Кароль розкрила секрети своєї дисципліни і, як наслідок, ідеальної форми.

В інтерв'ю Анні Хаустовій 40-річна артистка також розказала, як доглядає за обличчям.

За словами Тіни, краса, передусім, зароджується і випромінюється зсередини.

"Емоційна та моральна стійкість. Хтось скаже, що це "покер фейс", але насправді це про те, наскільки я готова сприймати ті чи інші виклики. Я просто не маю права "розкисати", тому що несу відповідальність за свою дитину, кар’єру, колектив, а також перед собою як особистістю, яку я день за днем загартовую", - зазначила артистка.

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"Краса — це в першу чергу краса особистості. Сучасний світ відходить від стандартизації зовнішності, і все частіше бачить, що краса — це внутрішнє випромінювання кожної людини, її настрій, мудрість та загальний вайб навколо", - зазначила Тіна

"Мій перший секрет краси — це сон. Я засинаю о 22.00 та прокидаюсь о 5.30 або 6 ранку. Другий секрет – чиста негазована вода. Я випиваю денну норму води, і навіть трішки більше. Звісно, можна додавати у воду ягоди, м’яту або цитрусові, але потрібно усвідомлювати, що в такому випадку ви "привчаєте" мікрофлору кишківника звичці вживати воду з певним смаком.

Насправді, всі ваші звички можна побачити у відображенні дзеркала. Я не їм на ніч, хоча б за дві години до сну — в інакшому випадку організм не відпочиває, бо замість відпочинку він мусить перетравлювати їжу", - розповіла співачка.

Кароль поділилася доглядовими засобами для шкіри обличчя й тіла.

"Для очищення шкіри я використовую мило. Дуже люблю вмиватися милом з екстрактом чайного дерева або — як от у мене зараз, — із козиним молоком. Також, моя порада: час від часу тестуйте різні продукти — і потужні для бустингу шкіри, і більш легкі для її "відпочинку".

Я замовляю нові beauty-засоби на Glossary Organic Products. У мене в косметичці завжди тверде органічне мило La savonnerie de nyons з додаванням козячого молока, перед концертами та фотосесіями я завжди наношу "золоту" маску від Evolve Organic Beauty, а для якісного відновлення шкіри вночі використовую Пептидний антивіковий крем 360 Evolve Organic Beauty — він буквально творить дива!", - поділилася Кароль.

Обличчя і фігура Тіни - результат її роботи над собою

"Мій макіяж на сцені не передбачає багатошаровости та щільності — я використовую досить легкі засоби на силіконовій основі, які не забиваються в дрібні зморшки на обличчі та не "старять" обличчя перед камерою, та рисову пудру", - додала вона.

Співачка також розказала, що допомогло їй підсушити тіло:

"Я взагалі не роблю апаратні процедури для обличчя та тіла. Моє тіло – результат дисципліни. Я на дієті вже 20 років — стільки ж, скільки на сцені. Я завжди була "пишечкою" та мені було важливо схуднути. Для цього я спробувала, мабуть, всі види спорту. Але підсушити тіло та надати йому гарного рельєфу я змогла лише завдяки аштанга-йозі та скакалці".

"Також я стою на цвяхах – вони ніби заряджають енергією та знімають напругу з ніг після концертів. Я ніколи не робила пластику. Поки такої потреби у мене немає. Але я не засуджую тих, хто робить — якщо це виважене рішення, яке дійсно робить людину щасливою", - запевнила виконавиця

"З приводу ін’єкцій — я вважаю, що потрібно починати робити їх у молодому віці, бо потім якісь серйозні проблеми вже складно виправити. Важливо добре розібратися у всіх нюансах та взаємодіяти з експертом з медичною освітою. Звісно, я використовую і ботокс, і інші процедури — але завжди за потребою і дуже обережно", - додала вона.

Нагадаємо, раніше спеціально для ТаблоID Кароль розказувала про головні секрети догляду за собою, лайфхаки та заняття йогою.