"Тіні знають мої таємниці": Кароль у силуетній сукні з виразним декольте попозувала для ефектних фото

Карина Тімкова - 6 травня, 17:30

Співачка Тіна Кароль, яка днями назвала секрети своєї краси, потішила підписників новим пристрасним контентом.

У своєму Instagram зірка опублікувала фотосесію, під час якої попозувала на білому фоні в чорній нейлоновій максісукні з глибоким декольте від українського бренду.

Зайвих аксесуарів 40-річна виконавиця не вдягла, лише підбори з ремінцями. Своє волосся вона залишила розпущеним.

Тіна Кароль попозувала в декольтованій сукні

Артистка продемонструвала свою елегантність

Усі фото @michael_fedorak

Тіна Кароль ефектно знялась у чорній сукні з декольте

Тіна захопила своїм виглядом

Тіна Кароль влаштувала ефектну зйомку у декольтованій сукні

"Тільки тіні знають мої таємниці", — підписала вона свої чуттєві знімки

Тіна Кароль влаштувала чуттєву фотосесію

Кароль дуже личить чорний колір

Тіна Кароль показалася в обтислій сукні

Співачка вміє влаштовувати незабутні зйомки

Нещодавно Тіна влаштовувала стильну зйомку в денімі та показувала фото у корсетах. Також зірка активно займається йогою та виконує складні асани. А якось для ТаблоID співачка називала головні правила догляду за собою.

Минулого місяця Кароль у роковини смерті свого чоловіка, продюсера Євгена Огіра написала щемливий пост. Як відомо, у їхньому шлюбі народився син Веніамін, якому зараз 16 років.

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Тіна Кароль
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