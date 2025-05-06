"Тіні знають мої таємниці": Кароль у силуетній сукні з виразним декольте попозувала для ефектних фото
Співачка Тіна Кароль, яка днями назвала секрети своєї краси, потішила підписників новим пристрасним контентом.
У своєму Instagram зірка опублікувала фотосесію, під час якої попозувала на білому фоні в чорній нейлоновій максісукні з глибоким декольте від українського бренду.
Зайвих аксесуарів 40-річна виконавиця не вдягла, лише підбори з ремінцями. Своє волосся вона залишила розпущеним.
Нещодавно Тіна влаштовувала стильну зйомку в денімі та показувала фото у корсетах. Також зірка активно займається йогою та виконує складні асани. А якось для ТаблоID співачка називала головні правила догляду за собою.
Минулого місяця Кароль у роковини смерті свого чоловіка, продюсера Євгена Огіра написала щемливий пост. Як відомо, у їхньому шлюбі народився син Веніамін, якому зараз 16 років.