"Різниця є": Кароль у мудрованому шпагаті похвалилася прогресом за 4 роки. Фото
Співачка Тіна Кароль, завдяки якій, мабуть, чимало фанатів теж відкрили для себе аштанга-йогу, поділилася черговими мотивуючими кадрами.
40-річна артистка запостила в Telegram колаж: на фото вона в одній і тій самій позі з різницею в чотири роки.
"Різниця є", - похвалилася зірка.
До речі, також Тіна показала підписникам свій мейкап-експеримент та поцікавилася їхньою думкою.
"Намалювала слизову ока інакше. Лайк? Чи таке собі?", - спитала співачка.
Нагадаємо, Кароль займається не лише йогою. Нещодавно артистка показувала, як працює зі штангою, а ще розповідала, скільки разів на тиждень вона тренується і яких правил харчування дотримується.
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