"Різниця є": Кароль у мудрованому шпагаті похвалилася прогресом за 4 роки. Фото

Марія Ткаченко - 21 квітня, 15:30
Співачка Тіна Кароль
Фото з Telegram Кароль

Співачка Тіна Кароль, завдяки якій, мабуть, чимало фанатів теж відкрили для себе аштанга-йогу, поділилася черговими мотивуючими кадрами.

40-річна артистка запостила в Telegram колаж: на фото вона в одній і тій самій позі з різницею в чотири роки.

"Різниця є", - похвалилася зірка.


Тіна Кароль і йога

Схоже, в Тіни нижче опустився таз, а руками вона стала більше захоплювати п'яти. А які зміни бачите ви?

До речі, також Тіна показала підписникам свій мейкап-експеримент та поцікавилася їхньою думкою.

"Намалювала слизову ока інакше. Лайк? Чи таке собі?", - спитала співачка.

Тіна Кароль і її мейкап

Кароль спробувала по-новому нафарбувати очі

Мейк Тіни Кароль

Артистка якось розказувала ТаблоID про свою б'юті-рутину

Тіна Кароль в телеграм

Нагадаємо, Кароль займається не лише йогою. Нещодавно артистка показувала, як працює зі штангою, а ще розповідала, скільки разів на тиждень вона тренується і яких правил харчування дотримується. 

Читайте також:

"Підпал": Кароль в обтислому кетс'юті захопила фанів складними асанами. Відео

"Дисципліна - це вибір": Кароль у комбінезоні з голою спиною показала тренування на сцені перед концертом

Дорожня йога: Кароль вразила складною асаною на столі у купе потяга

Кароль у корсетах оголила рельєфні плечі та заселфила свою "усмішку Джоконди"

"Ти не дерево, а бревно": Кароль у міні і на підборах повчила Яновича йога-позам


Тіна Кароль
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів