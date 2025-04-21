"Різниця є": Кароль у мудрованому шпагаті похвалилася прогресом за 4 роки. Фото

Співачка Тіна Кароль, завдяки якій, мабуть, чимало фанатів теж відкрили для себе аштанга-йогу, поділилася черговими мотивуючими кадрами.

40-річна артистка запостила в Telegram колаж: на фото вона в одній і тій самій позі з різницею в чотири роки.

"Різниця є", - похвалилася зірка.

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Схоже, в Тіни нижче опустився таз, а руками вона стала більше захоплювати п'яти. А які зміни бачите ви?

До речі, також Тіна показала підписникам свій мейкап-експеримент та поцікавилася їхньою думкою.

"Намалювала слизову ока інакше. Лайк? Чи таке собі?", - спитала співачка.

Кароль спробувала по-новому нафарбувати очі

Артистка якось розказувала ТаблоID про свою б'юті-рутину

Нагадаємо, Кароль займається не лише йогою. Нещодавно артистка показувала, як працює зі штангою, а ще розповідала, скільки разів на тиждень вона тренується і яких правил харчування дотримується.



