Гвардієць, що брав участь у коронації Чарльза ІІІ, виборов титул "Містер Англія". Фото

Молодший капрал Колдстрімського гвардійського полку Мануель Алькантара Тернер став "Містером Англія", першим військовослужбовцем, який виборов перемогу в цьому конкурсі.

22-річний парубок, який брав участь у останньому параді Trooping the Colour на честь Єлизавети ІІ, церемонії її похорону та коронації Чарльза ІІІ, представить Англію на змаганні "Містер світу" в листопаді.

Про це повідомляє The Telegraph.

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"Містер Англія" Мануель Алькантара Тернер Фото з Instagram Алькантари Тернера

Мануель є уродженцем Ньюкасла. До британської армії він приєднався у 16 років і, з його слів, саме вона перетворила його "з хлопчика на чоловіка". Молодший капрал двічі ніс службу в Кенії, а ще брав участь у тренуванні українських військових.

"Містер Англія та "Міс Англія" Мілла Магі

Як зізнався Алькантара Тернер, виграти в цьому конкурсі - це честь для нього. Юнак запевнив, що добре представить свою країну на "Містері світу" та змусить ним пишатися.

Парубок служить у Колдстрімському гвардійському полку та має звання молодного капрала

"Я вперше в житті брав участь у чомусь такому, тож я дещо нервувався, але я вважаю себе досить харизматичним хлопцем. Гадаю, на моїй роботі це оцінять, я узгодив це з ними, щоби моя перерва від роботи (на час конкурсу, який відбудеться у В'єтнамі) не стала проблемою", - поділився новоспечений "Містер Англія".

Мануелю 22 роки

"Якщо говорити про амбіції, то це служити моїй країні. Це завжди було моєю амбіцією і завжди нею буде", - підкреслив молодший капрал.

"Містер Англія" з побратимами-гвардійцями

Нагадаємо, торік принцеса Вельська Кейт Міддлтон особисто відвідала полігон Солсбері, де проводилися тренінги для вояків ЗСУ.