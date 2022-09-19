Остання путь королеви: у Британії відбувся похорон Єлизавети ІІ. ФОТО. ОНОВЛЕНО

19-го вересня Велика Британія попрощалася зі своєю королевою Єлизаветою, яка померла 8-го вересня в палаці Балморал на 97-му році життя. Провести Її Величність в останню путь з'їхалися представники королівських сімей інших країн і лідери держав.

Тисячі людей зібралися на вулицях, якими рухається процесія, багато хто провів там ніч, на розкладних стільцях, карематах, у спальних мішках і ковдрах.

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"Вона була нашою сусідкою. Ми збиралися до Вестмінстера, а тоді подумали, що Лондон був її офісом, а Віндзор - домівкою", - пояснила ВВС британка Крісті Моллой, одна з тих, хто перед похороном ночував просто неба.

"Вона віддала нам 70 років, ми в змозі віддати їй 14 годин", - додав її кузен Біллі Моллой.

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Двері Вестмінстер-хола, де з 15-го вересня перебувала труна з тілом королеви, зачинили для публіки о 6:30 за місцевим часом, і розпочалися останні приготування. О 10:44 похоронна процесія у супроводі військового оркестру рушила до Вестмінстерського абатства. Його дзвін на честь Єлизавети пробив 96 разів.

Лафет, на якому була встановлена труна, використовувався під час похоронів королеви Вікторії, короля Георга VI та Вінстона Черчилля, першого з п'ятнадцяти прем'єр-міністрів періоду правлінння Єлизавети, пише ВВС.

У похороні взяли участь понад 3 тисячі військовослужбовців фото getty images

Король Чарльз ІІІ, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард фото afp з сайту getty images

Принци Вільям та Гаррі з кузеном Пітером Філліпсом фото getty images

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Принц Вільям та принцеса Кейт узяли на похорон старших дітей, 9-річного Джорджа та 7-річну Шарлотту. За словами джерела The Daily Mail, це було "колективне сімейне рішення".

"Як батьки вони, звісно, довго і непросто розмірковували, чи варто дітям їх супроводжувати. Безперечно, Луї ще надто малий, але вони вважають, що Джордж і Шарлотта готові", - зазначив інсайдер.

Джордж та Шарлотта приїхали до Вестмінстерського абатства з мамою та королевою-консортом Каміллою фото getty images

фото afp з сайту getty images

Герцогиня Сассекська Меган Маркл фото afp з сайту getty images

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Подейкують, скандального екскороля Іспанії Хуана Карлоса тамтешній уряд переконливо просив не приїжджати на похорон родички, але він не послухався.

Колишня королева Іспанії Софія та екскороль Хуан Карлос фото afp з сайту getty images

Подружжя Байденів фото getty images

Еммануель Макрон із дружиною Бріджит фото afp з сайту getty images

Борис Джонсон із дружиною Керрі фото getty images

"Королева народилася в Вестмінстерському абатстві. Тут у 1947-му році вона вийшла заміж та була коронована у 1953-му, тут вона відвідувала королівські весілля та похорони. Все це, так само як і її похорон сьогодні, є частиною чергування смерті та відродження", - сказав у своїй проповіді декан Вестмінстера.

Принцеса Беатріс із чоловіком та леді Луїза Віндзор, наймолодша онучка королеви фото afp з сайту getty images

Донька принцеси Анни, Зара Тінделл фото afp з сайту getty images

14-річний Джеймс, віконт Северн, наймолодший онук Її Величності фото getty images

Цю корону виготовили у 1838-му році для королеви Вікторії. фото afp з сайту getty images

Король Іспанії Феліпе VI, який називав Єлизавету просто "тітонька Лілібет", та королева Летісія фото getty images

Перша леді України Олена Зеленська та прем'єр Денис Шмигаль на похороні Єлизавети ІІ прінтскрін із the daily mail

Квіти і трави з садів Букінгемського палацу, Кларенс-хауса та Хайгроув-хауса. Гілочки мирту зрізали з куща, що виріс із гілочок, які були у весільному букеті Єлизаветі. До квітів додано записку від короля Чарльза, написану від руки: "Світла пам'ять" фото getty images

По завершенні служби процесія прослідувала до Арки Веллінгтона. Звідти труну відвезли у Віндзор.

Свою королеву британці проводжали зі сльозами та оплесками фото getty images

Принцеса Уельська Кетрін на похорон надягла сережки та кольє з особистої колекції Єлизавети, а її донечка - брошку, подаровану прабабусею фото getty images

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View this post on Instagram A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Як відомо, місце останнього спочинку Єлизавети ІІ було визначено давно: це Меморіальна каплиця Георга VI, де поховані батьки королеви та її молодша сестра Маргарет. Також Її Величність возз'єднається зі своїм чоловіком, герцогом Единбурзьким.

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