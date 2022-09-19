Остання путь королеви: у Британії відбувся похорон Єлизавети ІІ. ФОТО. ОНОВЛЕНО
19-го вересня Велика Британія попрощалася зі своєю королевою Єлизаветою, яка померла 8-го вересня в палаці Балморал на 97-му році життя. Провести Її Величність в останню путь з'їхалися представники королівських сімей інших країн і лідери держав.
Тисячі людей зібралися на вулицях, якими рухається процесія, багато хто провів там ніч, на розкладних стільцях, карематах, у спальних мішках і ковдрах.
"Вона була нашою сусідкою. Ми збиралися до Вестмінстера, а тоді подумали, що Лондон був її офісом, а Віндзор - домівкою", - пояснила ВВС британка Крісті Моллой, одна з тих, хто перед похороном ночував просто неба.
"Вона віддала нам 70 років, ми в змозі віддати їй 14 годин", - додав її кузен Біллі Моллой.
View this post on Instagram
Двері Вестмінстер-хола, де з 15-го вересня перебувала труна з тілом королеви, зачинили для публіки о 6:30 за місцевим часом, і розпочалися останні приготування. О 10:44 похоронна процесія у супроводі військового оркестру рушила до Вестмінстерського абатства. Його дзвін на честь Єлизавети пробив 96 разів.
Лафет, на якому була встановлена труна, використовувався під час похоронів королеви Вікторії, короля Георга VI та Вінстона Черчилля, першого з п'ятнадцяти прем'єр-міністрів періоду правлінння Єлизавети, пише ВВС.
Принц Вільям та принцеса Кейт узяли на похорон старших дітей, 9-річного Джорджа та 7-річну Шарлотту. За словами джерела The Daily Mail, це було "колективне сімейне рішення".
"Як батьки вони, звісно, довго і непросто розмірковували, чи варто дітям їх супроводжувати. Безперечно, Луї ще надто малий, але вони вважають, що Джордж і Шарлотта готові", - зазначив інсайдер.
Подейкують, скандального екскороля Іспанії Хуана Карлоса тамтешній уряд переконливо просив не приїжджати на похорон родички, але він не послухався.
"Королева народилася в Вестмінстерському абатстві. Тут у 1947-му році вона вийшла заміж та була коронована у 1953-му, тут вона відвідувала королівські весілля та похорони. Все це, так само як і її похорон сьогодні, є частиною чергування смерті та відродження", - сказав у своїй проповіді декан Вестмінстера.
По завершенні служби процесія прослідувала до Арки Веллінгтона. Звідти труну відвезли у Віндзор.
View this post on Instagram
Як відомо, місце останнього спочинку Єлизавети ІІ було визначено давно: це Меморіальна каплиця Георга VI, де поховані батьки королеви та її молодша сестра Маргарет. Також Її Величність возз'єднається зі своїм чоловіком, герцогом Единбурзьким.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
"Горе – це ціна, яку ми платимо за любов": 10 сильних цитат Єлизавети ІІ з нагоди її 95-річчя
Її Величність пішла по веселці: в день смерті Єлизавети в небі помітили світлі знамення