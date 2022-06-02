У Лондоні відбувся урочистий парад на честь королеви Єлизавети: як це було. ФОТО

Марія Ткаченко 2 червня 2022, 15:28

2-го червня в Лондоні традиційно відбувся парад Trooping the Colour, присвячений дню народження діючого монарха. Цьогоріч дійство набуло надзвичайної пишності, адже Єлизавета ІІ ще й відзначає 70-ліття свого правління.

Принци Чарльз та Вільям, а також принцеса Анна їхали верхи, вбрані у парадну військову форму. Майбутня королева-консорт, Камілла Паркер-Боулз - у екіпажі разом із Кейт Міддлтон, Джорджем, Шарлоттою і Луї.

Завітали до Лондона на святкування і принц Гаррі з дружиною Меган Маркл та дітьми: Арчі й Лілібет. Проте в урочистій процесії вони не їхали, оскільки більше не є "працюючими" членами королівської родини. Узагалі не покликали на парад скандального принца Ендрю, повідомив журналіст та автор книги про королівську сім'ю Омід Скобі у Twitter.

 
71-річна принцеса Анна чудово тримається в сідлі
фото getty images
 
Принц Чарльз
фото afp з сайту getty images

Як пише Harper's Bazaar, на герцогині Кембриджській була сукня від Alexander McQueen та капелюшок Philip Treacy.

 
Камілла та Кейт проїхалися з комфортом
фото getty images
 
Лотті тримала братика за руку
фото afp з сайту getty images
 
фото getty images
 
Дітки не пустували
фото afp з сайту getty images
 
Компанію Її Величності склав кузен, герцог Кентський
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Схоже, Єлизавета задоволена
фото getty images
 
фото afp з сайту getty images

Меган Маркл і принц Гаррі з іншими королівськими родичами дивилися парад із офісу генерал-майора.

Кульмінацією параду - крім, звісно, появи самої винуватиці торжества - стала його повітряна частина. Королівська сім'я милувалася нею з балкона Букінгемського палацу.

 
Цікаво, що таке побачила принцеса Шарлотта?
фото afp з сайту getty images

 
фото afp з сайту getty images
 
"І хто лишень придумав такі гучні літачки?"
фото afp з сайту getty images
 
"Бабуню, оце і все?!"
фото getty images

Нагадаємо, торік, через карантинні обмеження, Trooping the Colour скоротили до мініверсії, але королева її все одно побачила

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