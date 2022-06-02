У Лондоні відбувся урочистий парад на честь королеви Єлизавети: як це було. ФОТО
2-го червня в Лондоні традиційно відбувся парад Trooping the Colour, присвячений дню народження діючого монарха. Цьогоріч дійство набуло надзвичайної пишності, адже Єлизавета ІІ ще й відзначає 70-ліття свого правління.
Принци Чарльз та Вільям, а також принцеса Анна їхали верхи, вбрані у парадну військову форму. Майбутня королева-консорт, Камілла Паркер-Боулз - у екіпажі разом із Кейт Міддлтон, Джорджем, Шарлоттою і Луї.
Завітали до Лондона на святкування і принц Гаррі з дружиною Меган Маркл та дітьми: Арчі й Лілібет. Проте в урочистій процесії вони не їхали, оскільки більше не є "працюючими" членами королівської родини. Узагалі не покликали на парад скандального принца Ендрю, повідомив журналіст та автор книги про королівську сім'ю Омід Скобі у Twitter.
Як пише Harper's Bazaar, на герцогині Кембриджській була сукня від Alexander McQueen та капелюшок Philip Treacy.
Меган Маркл і принц Гаррі з іншими королівськими родичами дивилися парад із офісу генерал-майора.
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Кульмінацією параду - крім, звісно, появи самої винуватиці торжества - стала його повітряна частина. Королівська сім'я милувалася нею з балкона Букінгемського палацу.
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Нагадаємо, торік, через карантинні обмеження, Trooping the Colour скоротили до мініверсії, але королева її все одно побачила
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