Тоня Матвієнко переспівала хіт "Океану Ельзи" та у кліпі на нього знялася з "Бетменом". Відео

Співачка Тоня Матвієнко здивувала кавером на хіт гурту "Океан Ельзи" 2001 року - "Друг".

У власну інтерпретацію артистка вклала жіночу енергетику та надала йому нового звучання своїм проникливим вокалом.

"Думаю, у кожного була ситуація, коли в дружніх відносинах хтось один був закоханий, але при різних життєвих обставинах не міг зізнатися у своїх почуттях і бажаннях", — прокоментувала Тоня своє бачення сенсу пісні.

Тоня Матвієнко презентувала своє бачення легендарної пісні Вакарчука

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На підтримку синглу Матвієнко також відзняла відеокліп, режисером якого став молодий режисер Яків Кирієнко, а головним героєм разом із Тонею став капітан, офіцер військової частини А2298 (132-го окремого розвідувального батальйону) Десантно-штурмових військ Андрій Максимчуку з позивним "Бетмен".

Нагадаємо, не так давно хіт "ОЕ" також переспівала Даша Суворова.