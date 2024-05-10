Тоня Матвієнко переспівала хіт "Океану Ельзи" та у кліпі на нього знялася з "Бетменом". Відео

Тамара Кудрявченко 10 травня, 14:00

Співачка Тоня Матвієнко здивувала кавером на хіт гурту "Океан Ельзи" 2001 року - "Друг".

У власну інтерпретацію артистка вклала жіночу енергетику та надала йому нового звучання своїм проникливим вокалом.

"Думаю, у кожного була ситуація, коли в дружніх відносинах хтось один був закоханий, але при різних життєвих обставинах не міг зізнатися у своїх почуттях і бажаннях", — прокоментувала Тоня своє бачення сенсу пісні.

Тоня Матвієнко презентувала своє бачення легендарної пісні Вакарчука

Тоня Матвієнко презентувала своє бачення легендарної пісні Вакарчука


На підтримку синглу Матвієнко також відзняла відеокліп, режисером якого став молодий режисер Яків Кирієнко, а головним героєм разом із Тонею став капітан, офіцер військової частини А2298 (132-го окремого розвідувального батальйону) Десантно-штурмових військ Андрій Максимчуку з позивним "Бетмен".

Нагадаємо, не так давно хіт "ОЕ" також переспівала Даша Суворова.

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Тоня Матвієнко
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