Тоня Матвієнко переспівала хіт "Океану Ельзи" та у кліпі на нього знялася з "Бетменом". Відео
Співачка Тоня Матвієнко здивувала кавером на хіт гурту "Океан Ельзи" 2001 року - "Друг".
У власну інтерпретацію артистка вклала жіночу енергетику та надала йому нового звучання своїм проникливим вокалом.
"Думаю, у кожного була ситуація, коли в дружніх відносинах хтось один був закоханий, але при різних життєвих обставинах не міг зізнатися у своїх почуттях і бажаннях", — прокоментувала Тоня своє бачення сенсу пісні.
На підтримку синглу Матвієнко також відзняла відеокліп, режисером якого став молодий режисер Яків Кирієнко, а головним героєм разом із Тонею став капітан, офіцер військової частини А2298 (132-го окремого розвідувального батальйону) Десантно-штурмових військ Андрій Максимчуку з позивним "Бетмен".
Нагадаємо, не так давно хіт "ОЕ" також переспівала Даша Суворова.
Матвієнко зізналася, чим її бісить Мірзоян і скільки грошей їй потрібно в шухлядці
"Ти - це я": Тоня Матвієнко у новій пісні відтворила голос мами за допомогою штучного інтелекту. Відео
"Роки не рахуй": Мірзоян привітав свою бусінку Матвієнко та влаштував їй сніданок з доньками на вулиці. Фото