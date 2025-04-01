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"Сексуальна звірюка": Торі Спеллінг привітала з 61-річчям колегу з "Району Беверлі-Хіллз". Фото

Марія Ткаченко - 1 квітня, 17:45
Торі Спеллінг

51-річна Торі Спеллінг привітала з днем народження колегу

Фото з Instagram Спеллінг

30-го березня свій 61-ий день народження відсвяткував американський актор Ієн Зірінг, найбільш відомий за роллю Стіва Сендерса в серіалі "Беверлі-Хіллз 90210".

Колегу та друга привітала у Instagram актриса Торі Спеллінг, показавшись у обіймах усміхненого іменинника.

Торі Спеллінг та Ієн Зірінг

Актори, які зіграли Донну та Стіва, приятелюють і в реальному житті через багато років після закінчення серіалу


"З днем народження, сексуальна звірюко. Я вже понад 30 років люблю тебе, мій друже і брате. Твою дружбу й твоє братерство не зрівняти ні з чим. Надзвичайно тебе люблю", - написала зірка.

Нагадаємо, торік після тривалої боротьби з раком пішла з життя виконавиця ролі Бренди, Шеннен Догерті. За кілька місяців до смерті акторка завітала на подкаст до Спеллінг, вони згадували старі часи та навіть поділилися зі слухачами пікантним секретом

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Торі Спеллінг
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