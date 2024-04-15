Девід, Донна і Брендон: 50-річна Спеллінг у сексі корсеті пригорнулася до колег із "Району Беверлі-Хіллз". Фото
Американські актори Торі Спеллінг, Браян Остін Грін та Джейсон Прістлі розбурхали щемкі спогади в тих, хто в 1990-х спостерігав за пригодами юних героїв серіалу "Район Беверлі-Хіллз.
Виконавці ролей Донни Мартін, Девіда Сільвера та Брендона Волша попозували для спільного фото.
"Це сендвіч Донни", - пожартувала Спеллінг, запостивши світлину в Instagram.
Нагадаємо, на початку квітня Дженні Гарт, яка у серіалі грала Келлі Престон, відсвяткувала своє 52-річчя.
Як відомо, 53-річна Шеннен Догерті (Бренда Волш) веде запеклу боротьбу з раком 4-ої стадії. Люк Перрі (Ділан МакКей) пішов із життя в 2019-му.
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