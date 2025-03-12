"Як я ще жива, ніхто не знає": 51-річна Спеллінг шокувала зізнанням, що взагалі не п'є воду

У той час, як нутриціологи закликають людей слідкувати за тим, щоби випивати щодня свою норму води, дехто такими порадами категорично нехтує. Наприклад, американська акторка Торі Спеллінг зізналася, що воду взагалі не п'є.

Як так, вона пояснила у черговому випуску свого подкасту, пише People.

"Я ненавиджу воду", - заявила 51-річна Спеллінг.

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"Я не п'ю воду. А коли я кажу, що не п'ю воду, то я не п'ю воду. Як я ще жива, ніхто не знає. Я як кактус. Просто поливайте мене інколи, і я якось виживу. Але в мене до цього огида", - поділилася зірка "Беверлі-Хіллз 90210".

Торі розказала про свої непрості стосунки з водою

Зі слів Торі, п'є вона виключно газованки або кокосову воду.

А ще, зізналася акторка, вона дуже насторожено ставиться до напоїв узагалі, повсякчас боячись, що її намагаються отруїти.

"Я ж донька Аарона Спеллінга, привіт", - пожартувала зірка, маючи на увазі те, що це вплив серіалів, спродюсованих її покійним батьком.

Так, нещодавно Торі запідозрила, що ексчоловік Дін МакДермотт підсипав їй щось у імбирний ель.

На розлучення з Діном, від якого в неї 5 дітей, акторка подала навесні 2024-го

"Ти - мати моїх дітей. Нащо б це я захотів тебе труїти?" А я йому: "Слухай. Нічого особистого. Я так про всіх думаю"", - розказала акторка.

Як пригадала Торі, в дитинстві, коли її матері Кенді треба було дати їй які-небудь ліки, вона змішувала їх із солодким сиропом.

"Я питала: "Що ти туди додала? Що це ти мені даєш?" А вона відповідала одне й те саме: "Що, гадаєш, я намагаюся тебе отруїти?", - поділилася Спеллінг.

"Це йде з дитинства. Цей божевільний, ірраціональний страх, коли інші люди дають тобі напої. Я не п'ю воду. Я не назву це страхом води. Я просто скажу, що ненавиджу воду. В мене алергія на воду", - додала Торі.

Спеллінг весь час підозрює, що її хочуть отруїти

"Я можу вихилити келих вина за дві секунди. Без проблем. Але роблю кілька ковтків води, ковтаю акуратно, і зненацька я така: "Хочу ригати"", - пожалілася зірка.

Нагадаємо, Торі Спеллінг - одна з тих селебріті, які нещодавно суттєво схудли за допомогою препарату "Оземпік".

Як відомо, нещодавно Торі зустрілася з двома своїми колегами за "Беверлі-Хіллз" та попозувала з ними для фото.