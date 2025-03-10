Аніта Луценко розказала, як рахувати денну норму води та чому не слід заміняти її "капучинкою"

Професійна тренерка Аніта Луценко з тих, хто ділиться з підписниками цінною інформацією про здоровий спосіб життя.

У своєму Instagram спортсменка розказала, як правильно розрахувати свою денну норму води.

"Норма води: вагу тіла × 20 = скільки води ви маєте випити в день. Наприклад: 60 кг×20=1200 мл в день або 5 склянок чистої води.

Вода, чай, чорна кава не мають ккал, тому це скоріше вода, але звичайно там є кофеїн. А от всі інші напої: фруктові чаї, компоти, узвар, солодкі напої, капучинка, кава/чай з цукром чи медом мають ккал, тому це скоріше іжа (перекус), бо викликають сплеск цукру", - порадила Аніта.

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До речі, Аніта радить пити воду кімнатної температури замість холодної скрін з Instagram

Однак і занадто багато води теж негативно впливає на здоров'я

Нагадаємо, раніше Луценко розказувала про зміну сприйняття спорту організмом з віком та як тренуватися після 35.