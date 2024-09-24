У МЗС прокоментували заяву Гросу про отримання "дипломатичної посади" у Нью-Йорку

Схоже, сталося якесь непорозуміння

Днями співачка Аліна Гросу похвалилася у мережі візитом на приватний захід, влаштований мером Нью-Йорка у нього вдома, та заявила, що відтепер офіційно представлятиме українську культуру в Нью-Йорку.

Після того, як ця новина розлетілася в ЗМІ, у Міністерстві закордонних справ її спростували.

Як повідомив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі "Інтерфакс-Україна", Гросу не отримувала ніяких офіційних посад.

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"Нам не відомо, звідки з'явилася інформація про те, що співачка Аліна Гросу "отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку". Враховуючи резонанс цієї інформації у ЗМІ мають офіційно роз'яснити, що Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України щодо виконання дипломатичних чи консульських функцій", - зазначив спікер.

Раніше Гросу у своєму Instagram показала відео з заходу та заявила, що стала офіційною представницею української культури у Нью-Йорку. На відео чути, як про нову роль Гросу оголосила жінка, яку Аліна називає головою з дипломатичних відносин між Америкою та іншими країнами ООН. Щоправда, її імені співачка не вказала.

Гросу повідомила, що тепер офіційно представляє українську культуру у Нью-Йорку, щоправда МЗС про це не знає

"Для мене це честь. Працюю і надалі заради того, щоб гідно представити Україну у світі. Радію, що отримала таку поважну місію саме після презентації мого нового україномовного альбому на концерті в Америці. Мені приємно, що відзначили мою роботу саме у такий спосіб", - заявила Гросу.

"Мер Нью-Йорка запросив мене на звану вечерю. Вже зовсім скоро поділюсь подробицями. Поки можу лише сказати, що не очікувала на таку пропозицію і для мене честь буде представити Україну найкращим чином", - також зазначила артистка.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Гросу поїхала в Америку з метою навчання. Тоді співачка запевняла, що не переїжджає за кордон, утім уже майже два роки саме там і живе. І навіть вийшла заміж.