Софі Тернер заявила, що дізналася про розлучення зі ЗМІ та що колишній ховає паспорти їхніх доньок

Здається, 27-річна британська акторка Софі Тернер та 34-річний американський музикант Джо Джонас можуть забути про мирне розлучення.

І справа не в грошах, як наприклад, у випадку Кевіна Костнера. Пара збирається через суд вирішувати питання опіки над дітьми: 3-річною та 1-річною донечками.

Як повідомляє The Daily Mail, Софі хоче забрати дітей до Великої Британії, аби вони там проживали на постійній основі. І саме з таким наміром вона вже подала позов до суду.

Здається, між колишніми назріває судова війна? фото з Instagram Софі Тернер

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Ба більше, представники Софі стверджують, що Джо забрав паспорти дівчаток, а їх самих "викрав".

Натомість, у коментарі виданню представник Джонаса заперечив цю інформацію і назвав це твердження оманливим.

"Це прикра юридична суперечка щодо шлюбу, який закінчується так сумно. Коли вживається слово "викрав", воно вводить в оману, а також маніпулює правовою системою в найгіршій мірі. Дітей не викрали", – йдеться у заяві.

"Після перебування під опікою Джо останні три місяці за згодою обох батьків, діти наразі знаходяться з їхньою мамою. Софі зробила цю заяву лише щоб їхнє розлучення проходило у Великій Британії та, щоб вивезти дітей із США", – додав він.

Актриса не збирається поступатися фото з Instagram Софі Тернер

Цікаво, що Софі стверджує, ніби розлучення стало для неї несполіванкою. Мовляв, про це вона дізналася зі ЗМІ на наступний день після того, як Джо подав документи до суду.

Тоді як музикант звинувачує актрису у брехні. Мовляв, у них була розмова про це.

Як відомо, ходили чутки, що музикант вже кілька місяців консультується з юристами та планує подати позов. У документах Джонас начебто хоче розділити опіку над дітьми, але жити вони повинні у США.

Нагадаємо, пара побралася у 2019-му. Закохані зіграли дві церемонії, на одній з яких Софі була у вбранні українського бренду Bevza.