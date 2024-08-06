"У роті була кров": жінка, яка надавала допомогу сину Джолі й Пітта на місці аварії, поділилася подробицями

Пакс - середня прийомна дитина Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Фото Getty Images

Американські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт поки не коментували ДТП, що сталася наприкінці липня з їхнім прийомним сином Паксом. Натомість подробицями з місця аварії поділилася жінка, яка однією з перших взялася надавати допомогу хлопцеві.

Лола Каваллі, яка тоді зателефонувала 911 та виконувала вказівки оператора до приїзду парамедиків, розказала про це Entertainment Tonight.

"Я не побачила жодних зламаних кісток, не побачила глибокої кровотечі, якщо так можна сказати. І хоча мені сказали затиснути місце, з якого йшла кров, я не бачила, куди могла би натиснути, бо це була голова. Він ударився головою. Я гадки не мала, куди треба натискати, щоби зупинити кровотечу з голови", - зізналася Лола.

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"І там не було багато крові. Ну тобто вона не била фонтаном. Але в нього в роті була кров. Коли він намагався говорити, я бачила маленьку цівку крові, що витікала з рота", - пригадала жінка.

У лікарні поруч із сином була Анджеліна. Чи навідував Пакса Бред, із яким у хлопця, м'яко кажучи, не безхмарні стосунки, невідомо Фото Getty Images

Зі слів Каваллі, більшу загрозу для Пакса вона на той момент вбачала в дорожньому русі, адже все відбувалося посередині перехрестя й інші водії могли не помітити аварії.

"Я взяла рух під свій контроль. Стала керувати ним, щоби його (постраждалого) не переїхав інший автомобіль і щоби мене не переїхав автомобіль", - розповіла Лола.

Вона та інші люди на місці аварії також подбали про те, щоби не утворився затор, який не дав би проїхати швидкій. Як відомо, Пакса госпіталізували, він близько тижня провів у лікарні.

Нагадаємо, зі слів друзів юнака, він останнім часом "безрозсудно" ганяв на своїму велосипеді та вже потрапляв у ДТП.



