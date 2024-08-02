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Могилевська у день народження поплигала на ліжку з доньками та зворушила піснею-присвятою коханому. Відео

Марія Ткаченко 2 серпня, 15:00
Наталія Могилевська

У Наталії 2-го серпня день народження

Співачка Наталія Могилевська, яка 2-го серпня святкує своє 49-ліття, поділилася зворушливим відео з найріднішими людьми, які поруч із нею в цей день.

Це доньки - 12-річна Мішель та 4-річна Софія - і коханий чоловік артистки, якого звати Валентин. Йому Наталія адресувала щемливе зізнання та присвятила пісню.

"Валік, ми тобі з дівчатами підготувати сюрприз. Хочемо подякувати за твою турботу, добре серце й за найпрекрасніше рішення в житті – стати мамою. У мене день народження - кожен день", - зізналася співачка.

Співачка Наталія Могилевська

Співачка в свій день народження не лишила без подарунка й коханого чоловіка

Могилевська показала, як її вранці вітали донечки, а ще як вони утрьох жваво стрибали на ліжку і який промовистий вираз "обличчя" від того був у собаки Аї.

День народження Наталії Могилевської

Здається, Могилевська вже майже готова показувати світові личка Мішель та Софії

Доньки Наталії Могилевської

Жоден лабрадор під час зйомки, сподіваємось, не постраждав

Собака Наталії Могилевської

Коли життя - це день народження, але ти в ньому - собака Ая...

Нагадаємо, Наталія та Валентин познайомилися ще понад 20 років тому, але стали парою лише під час повномасштабної війни. Якось артистка пояснювала, чому так довго була самотньою.

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