Могилевська у день народження поплигала на ліжку з доньками та зворушила піснею-присвятою коханому. Відео
Співачка Наталія Могилевська, яка 2-го серпня святкує своє 49-ліття, поділилася зворушливим відео з найріднішими людьми, які поруч із нею в цей день.
Це доньки - 12-річна Мішель та 4-річна Софія - і коханий чоловік артистки, якого звати Валентин. Йому Наталія адресувала щемливе зізнання та присвятила пісню.
"Валік, ми тобі з дівчатами підготувати сюрприз. Хочемо подякувати за твою турботу, добре серце й за найпрекрасніше рішення в житті – стати мамою. У мене день народження - кожен день", - зізналася співачка.
Могилевська показала, як її вранці вітали донечки, а ще як вони утрьох жваво стрибали на ліжку і який промовистий вираз "обличчя" від того був у собаки Аї.
Нагадаємо, Наталія та Валентин познайомилися ще понад 20 років тому, але стали парою лише під час повномасштабної війни. Якось артистка пояснювала, чому так довго була самотньою.
Піца на сніданок, купа солодощів та гойдалка: Могилевська показала, як привітала прийомну доньку з 4-річчям. Відео
Могилевська у червоній декольтованій сукні та на підборах показала, що вперше зробила у себе вдома
"Люблю": Могилевська показала свого чоловіка, який зустрів її з доньками на вокзалі. Відео