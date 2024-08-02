Могилевська у день народження поплигала на ліжку з доньками та зворушила піснею-присвятою коханому. Відео

У Наталії 2-го серпня день народження

Співачка Наталія Могилевська, яка 2-го серпня святкує своє 49-ліття, поділилася зворушливим відео з найріднішими людьми, які поруч із нею в цей день.

Це доньки - 12-річна Мішель та 4-річна Софія - і коханий чоловік артистки, якого звати Валентин. Йому Наталія адресувала щемливе зізнання та присвятила пісню.

"Валік, ми тобі з дівчатами підготувати сюрприз. Хочемо подякувати за твою турботу, добре серце й за найпрекрасніше рішення в житті – стати мамою. У мене день народження - кожен день", - зізналася співачка.

Співачка в свій день народження не лишила без подарунка й коханого чоловіка

Могилевська показала, як її вранці вітали донечки, а ще як вони утрьох жваво стрибали на ліжку і який промовистий вираз "обличчя" від того був у собаки Аї.

Здається, Могилевська вже майже готова показувати світові личка Мішель та Софії

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Коли життя - це день народження, але ти в ньому - собака Ая...

Нагадаємо, Наталія та Валентин познайомилися ще понад 20 років тому, але стали парою лише під час повномасштабної війни. Якось артистка пояснювала, чому так довго була самотньою.



