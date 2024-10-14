"Можна і навіть треба": вагітна Кошмал у обтислому спортлуці продемонструвала стійку на голові та розказала про користь йоги

Актриса Анна Кошмал, яка чекає на другу дитину, відповіла на поширене запитання - чи можна майбутнім мамам займатися йогою.

Докладний пост про це 29-річна зірка "Сватів" опублікувала у Instagram, додавши відео з власним виконанням асан, зокрема зі стійкою на голові.

Кошмал скоро стане мамою вдруге

"Практика під час вагітності. Зразу скажу, практикувати можна і навіть треба. АЛЕ якщо ви раніше не практикували, то лише разом з компетентним вчителем, який/яка мають досвід та кваліфікацію роботи з вагітними", - наголосила Анна.

Акторка під час вагітності не полишає занять йогою

"Дитині практика не шкодить, навпаки. Чим здоровіші ви, тим легше їй", - запевнила вона.

Аня радить практикувати йогу під час вагітності, але новачкам - обов'язково з компетентним вчителем

"Якщо ви маєте тривалий досвід, то можна робити і перевернуті асани і обережно повертатись до звичної практики, але знов таки після консультації з майстром, щоб зрозуміти що можна робити, а що ні, і як по-новому пристосуватись до звичних асан. Так як центр ваги зміщується, страждають спина та поперек. Навіть лайтові вправи з йоги їх значно розвантажують. Тільки тепер варто постійно тримати ноги на ширині плечей. Ще добре відновлюють дихальні вправи з пранаями, підвищує значно імунітет та витривалість", - пояснила Кошмал.

Акторка закликала жінок при надії дихати, прислухатися до свого тіла і практикувати, але відповідально.

Нагадаємо, Кошмал та її чоловік, особу якого вона приховує від публіки, виховують спільного 6-річного сина Михайла.



