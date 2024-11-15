Вагітна Сагайдачна в ефірному платтячку попозувала для чуттєвих ч/б фото

Акторка Анна Сагайдачна, котра вже незабаром іще раз стане мамою, встигає наробити на згадку про другу вагітність гарних фото.

Чорно-білий фотосет, де вона постає босоніж та у повітряній сукні, 35-річна виклала у Instagram.

"Полетіли", - написала Аня.

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Нагадаємо, акторчиному сину від колишнього чоловіка, Тимуру вже 5 років. Особу батька її майбутнього малюка Сагайдачна тримає в секреті, як і те, чи вийшла вона заміж утретє.