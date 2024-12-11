Вагітна Меган Фокс розійшлася з батьком своєї майбутньої дитини
Не встигла американська акторка Меган Фокс оголосити про те, що чекає на четвертого малюка, як її стосунки з його майбутнім батьком, 34-річним музикантом Machine Gun Kelly (Колсоном Бейкером) завершилися.
Розрив був різким, повідомляють джерела TMZ.
Зі слів інформаторів, причиною стало дещо, знайдене 38-річнoю Меган у телефоні свого тепер уже екснареченого.
Сталося це під час вікенду Дня подяки наприкінці листопада. Пара саме перебувала на відпочинку в Вейлі, що в штаті Колорадо.
Як стало відомо Page Six, у Меган з'явилися певні підозри й вона вирішила перевірити Колсонів телефон, де виявила "текстові повідомлення від інших жінок".
Засмучена неприємним відкриттям Фокс зажадала, щоби Бейкер поїхав додому раніше, що той і зробив. Відтоді вони більше не спілкувалися.
Речники Меган Фокс та Machine Gun Kelly цієї тривожної новини поки не коментують.
Дитина акторки та музиканта має з'явитися на світ у березні.
Як відомо, в Меган є троє синів від ексчоловіка, актора Браяна Остіна Гріна: 12-річний Ноа, 10-річний Боді та 8-річний Джорні. У Колсона від попередніх стосунків є 15-річна дочка Кейсі.
Нагадаємо, торік Фокс і Machine Gun Kelly буцімто вже розходилися, але зрештою вирішили спробувати дати своїм стосункам іще один шанс. Подейкували, музикант зраджував свою наречену і вона взнала про це, зазирнувши у його телефон. Проте сама Меган цю версію спростовувала.
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