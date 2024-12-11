Вагітна Меган Фокс розійшлася з батьком своєї майбутньої дитини

Machine Gun Kelly та Меган Фокс були разом близько 4 років і нині чекають на спільну дитину Фото Getty Images

Не встигла американська акторка Меган Фокс оголосити про те, що чекає на четвертого малюка, як її стосунки з його майбутнім батьком, 34-річним музикантом Machine Gun Kelly (Колсоном Бейкером) завершилися.

Розрив був різким, повідомляють джерела TMZ.

Зі слів інформаторів, причиною стало дещо, знайдене 38-річнoю Меган у телефоні свого тепер уже екснареченого.

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Сталося це під час вікенду Дня подяки наприкінці листопада. Пара саме перебувала на відпочинку в Вейлі, що в штаті Колорадо.

Як стало відомо Page Six, у Меган з'явилися певні підозри й вона вирішила перевірити Колсонів телефон, де виявила "текстові повідомлення від інших жінок".

Засмучена неприємним відкриттям Фокс зажадала, щоби Бейкер поїхав додому раніше, що той і зробив. Відтоді вони більше не спілкувалися.

Меган покинула нареченого? Фото Getty Images

Речники Меган Фокс та Machine Gun Kelly цієї тривожної новини поки не коментують.

Дитина акторки та музиканта має з'явитися на світ у березні.

Як відомо, в Меган є троє синів від ексчоловіка, актора Браяна Остіна Гріна: 12-річний Ноа, 10-річний Боді та 8-річний Джорні. У Колсона від попередніх стосунків є 15-річна дочка Кейсі.

Нагадаємо, торік Фокс і Machine Gun Kelly буцімто вже розходилися, але зрештою вирішили спробувати дати своїм стосункам іще один шанс. Подейкували, музикант зраджував свою наречену і вона взнала про це, зазирнувши у його телефон. Проте сама Меган цю версію спростовувала.







