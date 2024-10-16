Майбутня мама дитини 57-річного Каселя оголила вагітний живіт у стильному аутфіті та влаштувала танці перед дзеркалом

Модель Нара Баптіста, котра готується ощасливити 57-річного актора Венсана Касселя його четвертим нащадком, насолоджується своєю вагітністю. Красуня знімає фото і відео на згадку про цей чарівний період.

27-річна Нара у Instagram показала, як провела час із друзями.

Стильна майбутня матуся Нара

Для прогулянки майбутня мама вбралася в брюки, білу декольтовану блузу, яка лишала неприкритим її животик, та шкірянку. Іще Баптіста зняла драйвове "танцювальне" селфі коло дзеркала.

27-річна модель чекає на первістка від Венсана Касселя

Як відомо, в Венсана наразі є троє дочок: Дева і Леоні від Моніки Белуччі та Амазоні від Тіни Кунакі. Стать дитинки номер 4 майбутня батьки поки не розголошують.

Нагадаємо, про роман Баптісти і Касселя стало відомо минулої осені. На той момент минуло лише пів року від розставання актора з Кунакі - і причини досі невідомі.