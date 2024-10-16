Майбутня мама дитини 57-річного Каселя оголила вагітний живіт у стильному аутфіті та влаштувала танці перед дзеркалом
Модель Нара Баптіста, котра готується ощасливити 57-річного актора Венсана Касселя його четвертим нащадком, насолоджується своєю вагітністю. Красуня знімає фото і відео на згадку про цей чарівний період.
27-річна Нара у Instagram показала, як провела час із друзями.
Для прогулянки майбутня мама вбралася в брюки, білу декольтовану блузу, яка лишала неприкритим її животик, та шкірянку. Іще Баптіста зняла драйвове "танцювальне" селфі коло дзеркала.
Як відомо, в Венсана наразі є троє дочок: Дева і Леоні від Моніки Белуччі та Амазоні від Тіни Кунакі. Стать дитинки номер 4 майбутня батьки поки не розголошують.
Нагадаємо, про роман Баптісти і Касселя стало відомо минулої осені. На той момент минуло лише пів року від розставання актора з Кунакі - і причини досі невідомі.
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