"Радію твоєму дню": Хамайко сімейними кадрами привітала Оністрата з 51-річчям

Телеведуча Валентина Хамайко привітала з 51-річчям свого чоловіка, банкіра та військового Андрія Оністрата. Вона присвятила йому допис у Instagram та поділилася зворушливими сімейними фотографіями.

"Радію твоєму дню і тому, що ввечері вже зможу обійняти! За останні роки це стало розкішшю… Життя стало ще швидшим, але ти завжди тримаєш темп! Щоб не траплялось ти завжди залишаєшся вірним собі! Так, не завжди зручний для інших, але завжди чесний перед самим собою!", - написала 42-річна Валентина.

Валентина привітала коханого з днем народження

Оністрат у свій день народження теж опублікував допис у соцмережі, зазначивши, що саме повертається до України з-за кордону, з поїздки, де був із дочкою Мирославою.

Як відомо, в Валентини та Андрія четверо спільних дітей. Найстарший син чоловіка, від попередніх стосунків, 21-річний Остап загинув на фронті. Вони з батьком служили разом.

Нагадаємо, цього літа Хамайко та Оністрат нарешті офіційно одружилися після 18 років стосунків.