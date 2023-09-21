"Я – жива людина": ексдружина Войтенка пояснила, чому довго не розповідала про аб’юз та насильство

Ексдружина актора Костянтина Войтенка, хореографка Валентина Марініна, яка раніше наважилася розповісти про аб’юз та фізичне й емоційне насильство у шлюбі, пояснила чому довго мовчала.

У своєму Instagram вона розповіла, що не готова була ділитися та говорити про пережите публічно.

Експодружжя виховує доньку Еммі фото з Instagram

“Дехто питає, а чого ти так довго мовчала? На кшталт “де ви були ці 8 років”? Йшла свій шлях. Не готова була ділитися. Я жива людина. Я не виходжу у сторіз поки заради своєї безпеки та безпеки доньки. Бо зараз до мого профілю прикуто чимало уваги і далеко не вся вона доброзичлива”, – розповіла Марініна.

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“Як я? Я видихнула з полегшенням. Я вивільнилися. Мені нема, що приховувати. І це така легкість! Той сум, що жив всередині мене, розсіюється. Я починаю слухати іншу музику. У мене зʼявляється енергія організовувати моє з донечкою життя за кордоном ще активніше і в радість. Усі сили зараз направляю сюди. Моя єдина і така непроста мета зараз – жити наші життя щасливо та розслаблено і в задоволення”, – додала вона.

Як відомо, Марініна та Войтенко розлучилися у 2022-му році. Тоді пара нічого не пояснювала та не називала причини свого розриву.

Згодом, майже через рік після цього Марініна розповіла, що у їхньому шлюбі з актором було місце аб’юзу та фізичному насильству.

Марініна з дочкою проживає у Ірландії фото з Instagram

У відповідь на це Войтенко тримав публічну тишу та пішов розбиратися із колишньою дружиною в дірект. Після цього він таки зробив заяву та заперечив усі слова ексдружини.

Нагадаємо, Войтенко із травня 2023-го має нові стосунки і запевняє, що тільки тепер “пізнав справжнє щастя та любов”. Тоді як Марініна разом з дочкою нині проживає в Ірландії.