"Ще красиві, смачні і вже мудрі": Крук назвала свій улюблений вік і розповіла, як перемогла час

Блогерка Валерія Крук, яка своїм прикладом невпинно доводить, що виглядати молодшою за цифру в паспорті - це цілком можливо, висловила свою думку щодо прийняття віку.

45-річна зірка закликала жінок жити, кайфувати, але і дбати про своє здоров'я.

Відповідаючи на запитання підписників у Insta-сторіс, Валерія пояснила, як їй вдається перемагати час.

Реклама:

Валерія розповіла, як їй вдається виглядати так молодо

"Секрету нема. Є безперервна праця. Моя зовнішність - це комплекс засобів. Тренування, харчування, косметологія, БАДи, внутрішній стан. Зі боку може здатися, що я живу в безкінечній боротьбі, це і правда, і ні!", - написала Крук.

"Це мій стиль життя, моя філософія та моє відображення, моє самовідчуття робить мене щасливішою. Тому і шлях цей органічний та зрозумілий. Я не почуваюся на свій вік! Багато хто помічає, що навіть мої рухи молоді, я рухаюсь по-іншому. Жінки зрозуміють, про що я. І я рада надихати та показувати, що бути здоровою та бути хоча би трохи молодшою за свій паспортний вік - можна! І повірте: це того варте!", - наголосила вона.

Блогерка запевняє: жодних секретів

Також Валерія розказала, що поки обходиться без гормонозамісної терапії, але усвідомлює, що рано чи пізно їй доведеться до неї вдатися.

У лютому Крук виповниться 46

Зі слів блогерки, її улюблений вік жінки - це 35+.

"Ви ще красиві, смачні і вже мудрі, розумні!", - аргументувала вона.

"Насолоджуйтесь життям! Мій чоловік молодший за мене на 8,5 років і я ані хвилини не переживаю, на відміну від нього. Живіть, кайфуйте, кохайте і турбуйтесь про своє здоров'я! Все!", - підсумувала Крук.

Нагадаємо, восени Валерія витримала аскезу, завдяки якій скинула 2 кіло. Як відомо, блогерка нещодавно показувала, яку фігуру мала 11 років тому.



