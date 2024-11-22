"Вульгарність чи мистецтво?": 45-річна Крук у мереживі, ланцюгах та намисті посвітила звабними принадами для фото
Телеведуча і блогерка Валерія Крук у своєму Instagram підняла риторичне питання вульгарності та мистецтва.
Нагодою для цього стали свіжі відверті фото 45-річної Валерії, де вона продемонструвала красиві частини свого тіла.
"Вульгарність чи мистецтво? Я дуже довго шукала фотографа, який зможе ось так красиво дотримуватись цієї тонкої межі!
Ваша самооцінка піднесеться до неба, адже після вдалих фотосесій почуваєшся саме так. Перевірено багаторічним досвідом!", - порадила Валерія.
Для того, щоб взяти участь у такій зйомці, Валерія неабияк попрацювала над втратою зайвих 5 кіло. Цього разу блогерка не лише задіяла правильне харчування і заняття в залі, а й відмовилася від алкоголю на півтора місяці.
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