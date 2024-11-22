"Вульгарність чи мистецтво?": 45-річна Крук у мереживі, ланцюгах та намисті посвітила звабними принадами для фото

ТаблоID 22 листопада, 12:50
Валерія Крук у спідньому
фото з Instagram

Телеведуча і блогерка Валерія Крук у своєму Instagram підняла риторичне питання вульгарності та мистецтва.

Нагодою для цього стали свіжі відверті фото 45-річної Валерії, де вона продемонструвала красиві частини свого тіла.

"Вульгарність чи мистецтво? Я дуже довго шукала фотографа, який зможе ось так красиво дотримуватись цієї тонкої межі!


Ваша самооцінка піднесеться до неба, адже після вдалих фотосесій почуваєшся саме так. Перевірено багаторічним досвідом!", - порадила Валерія.

Крук у спідньому з трояндою в роті

38-річній Огнєвіч доводиться відбиватись від ейджистських зауважень аудиторії щодо її іміджу, а от у Валерії, схоже, цієї проблеми нема

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Бюст Валерії Крук

Блогерка посвітила пружним бюсто з-під намиста

Крук вкрила груди намистом

А ви як вважаєте, така зйомка - вульгарність чи мистецтво?

Валерія неодноразово казала, що хорошої генетики - замало, тому блогерка багато працює над собою

Валерія неодноразово казала, що хорошої генетики - замало, тому блогерка багато працює над собою

Сідниці Крук в ланцюгах

Мабуть, так в розумінні блогерки виглядає та сама тонка межа між вульгарністю та мистецтвом

Для того, щоб взяти участь у такій зйомці, Валерія неабияк попрацювала над втратою зайвих 5 кіло. Цього разу блогерка не лише задіяла правильне харчування і заняття в залі, а й відмовилася від алкоголю на півтора місяці.

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Валерія Крук
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