"Вульгарність чи мистецтво?": 45-річна Крук у мереживі, ланцюгах та намисті посвітила звабними принадами для фото

фото з Instagram

Телеведуча і блогерка Валерія Крук у своєму Instagram підняла риторичне питання вульгарності та мистецтва.

Нагодою для цього стали свіжі відверті фото 45-річної Валерії, де вона продемонструвала красиві частини свого тіла.

"Вульгарність чи мистецтво? Я дуже довго шукала фотографа, який зможе ось так красиво дотримуватись цієї тонкої межі!

Реклама:

Ваша самооцінка піднесеться до неба, адже після вдалих фотосесій почуваєшся саме так. Перевірено багаторічним досвідом!", - порадила Валерія.

38-річній Огнєвіч доводиться відбиватись від ейджистських зауважень аудиторії щодо її іміджу, а от у Валерії, схоже, цієї проблеми нема фото kyrychok_vika_foto_

Блогерка посвітила пружним бюсто з-під намиста

А ви як вважаєте, така зйомка - вульгарність чи мистецтво?

Валерія неодноразово казала, що хорошої генетики - замало, тому блогерка багато працює над собою

Мабуть, так в розумінні блогерки виглядає та сама тонка межа між вульгарністю та мистецтвом

Для того, щоб взяти участь у такій зйомці, Валерія неабияк попрацювала над втратою зайвих 5 кіло. Цього разу блогерка не лише задіяла правильне харчування і заняття в залі, а й відмовилася від алкоголю на півтора місяці.