"Відьма - не інакше!": Крук у бікіні похвалилася кількістю скинутих кіло. Фото

Екстелеведуча, блогерка Валерія Крук, яка за літо набрала 5 "стійких" кіло, дала їм відтоді рішучий та результативний бій і до кінця серпня встигла позбутися двох.

Наступний результат 45-річна кралечка продемонструвала у Instagram, поділившись фото у купальнику, зроблені на відпочинку в Туреччині.

Виклик листопаду - пляжний контент від Валерії

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"Вийшла з Аскези. Пострункішала на 2 кг. Відьма - не інакше!", - констатувала Валерія.

Хтось із турецького відпочинку привозить зайві кіло, але не Крук

Аскеза блогерки полягала у відмові від алкоголю. Її вона тримала півтора місяця, розказала Крук ТаблоID.

Мінус алкоголь - мінус 2 кіло

Успіхи блогерки мотивують

Нагадаємо, Валерія переконана, що генетика - це чудовий бонус, але лише на ній, без сумлінної роботи над собою, "далеко не поїдеш". Доказ словам Крук - її фото 11-річної давнини.