"Життя триває": Арфуш подякував ексдружині та назвав причину їхнього розлучення

Медійник Валід Арфуш, який торік розлучився зі своєю другою дружиною Лідою, присвятив цій нелегкій темі допис у Instagram.

У ньому 53-річний чоловік, зокрема, спробував сформулювати причину краху багаторічного шлюбу, в якому народилося троє дітей. Фотографією з ними та ще двома нащадками від першої дружини Валід проілюстрував пост.

"Про особисте життя... Ми з Лідою розлучилися 06.10.2023 року. Не живемо разом вже більше року", - повідомив Арфуш.

Реклама:

Валід та Ліда офіційно розлучені вже майже рік

"Не хотів про це писати, коли в країні йде повномасштабна війна, і російський ворог щодня бомбить міста України! Але життя триває, і цим постом я хотів би подякувати своїй колишній дружині за хороші моменти, які ми пережили разом", - зазначив він.

Як наголосив Арфуш, діти залишаються і завжди будуть його головним життєвим пріоритетом.



"Що стосується причини розлучення, я б сказав так: наш шлюб підійшов до свого природного завершення. У житті бувають моменти, коли шляхи розходяться, і без любові важко зберегти союз", - написав він.

"Тепер кожен з нас йде своїм шляхом і несе особисту відповідальність за своє життя та майбутнє", - резюмував чоловік.

Валід Арфуш є батьком трьох доньок - Лізи, Емілі та Адель - і двох синів - Каріма та Адама

Нагадаємо, зі слів Ліди, їй Валід озвучував іншу версію причини їхнього розриву. На думку жінки, насправді все діло було в його "черговому захопленні".

Як відомо, впродовж своєї буремної лавсторі пара неодноразово розходилася, але воззєднувалася, щоби продовжувати "їб*ти одне одному мозок".



