"На мене вилили літрів 10 олії": Фролова з сином показалася на індійському ретриті і розповіла про лікування

Колишня телеведуча Василіса Фролова поринула в незвичну пригоду. Разом із 3-річним сином Родіоном вона перебуває на ретриті в Індії.

46-річна Василіса проходить Панчакарму - процес очищення організму за аюрведичною методикою.

Родіон складає мамі компанію

Що з нею роблять, Фролова трохи розповіла в Instagram, показавшись у рисовій масці на обличчі, яка, запевнила зірка, робить дива.

Василіса в Індії проходить аюрведичні оздоровчі та б'юті-процедури

"Після неї все обличчя підтягується і стає таким glow (сяє - ред.), всі від неї тут в шоці, і я теж вирішила попросити зробити. Мені сьогодні робили олійну ванну. До того мене пропарювали десь вже 4 дні. Кожного дня різні масажі, різні маски... Сьогодні на мене вилили десь літрів 10 олії кокосової і олії з якихось трав, рослин", - поділилася екстелеведуча.

Зі слів Василіси, їй дають пити хлорофілові настоянки, масло гхі, а ще она двічі на день приймає спеціальну рідину "неінстаграмного кольору" та пасту, секретний рецепт яких розробляється індивідуально для кожного пацієнта.

По Фроловій яскраво видно, наскільки то смачно

Показала також Василіса й своє харчування. На ретриті учасники не їдять м'яса, риби, смаженого та гострого.

Як відомо, Фролова під час повномасштабної війни мешкає з сином та його батьком, продюсером Дмитром Котеленцем у Дубаї та вже сумнівається, чи повернеться колись в Україну.

Нагадаємо, торік аюрведичну медицину в Індії випробувала на собі співачка Аліна Гросу. А телеведуча Маша Єфросиніна їздила на детокс-ретріт до Туреччини.