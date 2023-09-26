Кассель із новою подружкою засвітилися на самба-вечірці в Ріо-де-Жанейро

Не встигли у ЗМІ з'явитися припущення щодо нового роману 56-річного французького актора Венсана Касселя, як він сам їх майже підтвердив.

У сторіс актор поділився відео з самба-вечірки у Ріо-де-Жанейро, на якій був зі своєю новою дівчиною - 27-річною моделлю Нарою Баптістою.

Кассель у Ріо став зіркою самба-вечірки

Поки Нара танцювала під запальні бразильські ритми, Венсан крадькома знімав її на телефон. А коли дівчина це побачила, вона засоромилася і жартома вдарила його.

Реклама:

Нара Баптіста - австралійська модель бразильського походження

Кассель вирішив зняти танці своєї дівчини на телефон, поки вона не бачить

Але Нара побачила і зробила типу: "Та припини!"

Як відомо, у квітні з'явилася інформація про розлучення Касселя з моделлю Тіною Кунакі після 5 років шлюбу. Жоден з них не коментував свій розрив.

В актора троє доньок: Дева та Леоні від Моніки Белуччі та Амазоні від Кунакі.

Фото Getty Images