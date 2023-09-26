Кассель із новою подружкою засвітилися на самба-вечірці в Ріо-де-Жанейро

Тамара Кудрявченко 26 вересня, 13:45

Не встигли у ЗМІ з'явитися припущення щодо нового роману 56-річного французького актора Венсана Касселя, як він сам їх майже підтвердив.

У сторіс актор поділився відео з самба-вечірки у Ріо-де-Жанейро, на якій був зі своєю новою дівчиною - 27-річною моделлю Нарою Баптістою.

Кассель у Ріо став зіркою самба-вечірки

Кассель у Ріо став зіркою самба-вечірки

Поки Нара танцювала під запальні бразильські ритми, Венсан крадькома знімав її на телефон. А коли дівчина це побачила, вона засоромилася і жартома вдарила його.


Нара Баптіста - австралійська модель бразильського походження

Нара Баптіста - австралійська модель бразильського походження

Кассель вирішив зняти танці своєї дівчини на телефон, поки вона не бачить

Кассель вирішив зняти танці своєї дівчини на телефон, поки вона не бачить

Але Нара побачила і зробила типу: Та припини!

Але Нара побачила і зробила типу: "Та припини!"

Як відомо, у квітні з'явилася інформація про розлучення Касселя з моделлю Тіною Кунакі після 5 років шлюбу. Жоден з них не коментував свій розрив.

В актора троє доньок: Дева та Леоні від Моніки Белуччі та Амазоні від Кунакі.

Фото Getty Images


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