"Вибухнув просто у дворі": Січкар показала наслідки влучання дрона в її маєток під Києвом. Фото

Під час дронової атака РФ на Київщину в ніч на 8 серпня один із "шахедів" вибухнув у дворі колишньої рестораторки та ексдружини футболіста Владислава Ващука, Маргарити Січкар у Бучанському районі.

На щастя, вона та її мама з дочкою встигли спуститися у підвал і не постраждали. Чого не скажеш про їхнє авто і будинок.

Фото наслідків влучання Січкар виклала у Facebook, а деталями пережитого поділилася в Instagram.

Так виглядає будинок Маргарити Січкар у Бучі після атаки "шахедів"

За словами Маргарити, дрон вибухнув просто перед будинком.

Сама Січкар не постраждала, бо вчасно пішла у підвал

"Навколо уламки цього шахеда, сука, ще й з номером, падлюки. Він горів, я його гасила. Дерева знесло повністю, тут все було в деревах. В будинку винесено все - вікна, двері, все у склі", - зі сльозами розповіла Маргарита.

Уламки БПЛА, що вибухнув у дворі Маргарити

Січкар показала наслідки атаки

Місце вибуху "шахеда"

Маргарита Січкар з мамою і дочкою Василисою встигли забігти у підвал до вибуху дрона на подвір'ї Фото з Facebook

Нагадаємо, в перші дні повномасштабного вторгнення екс Січкар, Владислав Ващук 15 днів провів у підвалі з дітьми в Гостомелі. А в травні 2023 ексдинамівець вступив у Нацгвардію у віці 48 років.

Січкар і Ващук розлучилися у 2012 році. У них є 23-річний син Віталій і 17-річна донька Василіса.