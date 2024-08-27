Бекхем у мінішортах заобіймала чоловіка й дітей на відпочинку. Фото

Зіркове сімейство Бекхемів відоме своїми теплими стосунками всередині родини. Зокрема, вони постійно публічно вітають один одного із днем народження та святами, а також проводять разом відпустки.

Черговим спільним відпочинком на сторінці в Instagram поділилася дизайнерка Вікторія Бекхем. Вона показалася у компанії дітей, чоловіка та друзів у Канаді.

"Особливі родинні моменти у Маскоці", – написала вона.

Вікторія з 13-річною Харпер, яка вже майже одного зросту з мамою фото з Instagram

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Харпер із братом Ромео фото з instagram

фото з Instagram

На сімейному фото не вистачає молодшого і старшого синів Бекхемів – Круза і Брукліна фото instagram

До речі, Бекхеми з тих сімейств, які не проти підколоти один одного публічно. Наприклад, Вікі з Девідом інколи жартують з власних дітей у соцмережах, а ті, своєю чергою, викликають їх на челенджі та змагання.

Нагадаємо, про історію кохання (та невірності) футболіста й попзірки-слеш-дизайнерки TabloID розповідав у попередньому матеріалі.